Jonas Brothers e TXT, grupo de k-pop, anunciam parceria musical

O grupo de k-pop TXT (Tomorrow X Together) e a banda Jonas Brothers vão lançar uma música. Intitulada “Do It Like That”, a parceria musical será lançada no próximo dia 7 de julho.

A colaboração entre os grupos já vinha sendo aguardada pelos fãs de ambos, mas nos últimos dias, publicações nas redes sociais confirmaram o feat. Na quinta-feira, 22, as bandas compartilharam no Instagram um vídeo em que estão juntas no estúdio ouvindo a prévia da música.

A canção tem produção de Ryan Tedder, vocalista do One Republic, e amigo de longa data do trio de irmão estadunidenses. Ryan foi um dos compositores de “Sucker”, canção do álbum “Happiness Begins”, que marcou o retorno dos Jonas Brothers em atividades enquanto banda.

No último domingo, 18, o perfil do Twitter do TXT publicou uma foto no qual os cinco membros sul-coreanos recriam a foto que ilustra a capa do álbum dos Jonas, o que animou os Moas (nome dos fãs do TXT) e os Jonastic (fãs dos Jonas Brothers).

Na indústria musical desde 2005, a banda Jonas Brothers é formada pelos irmãos Nick, Joe e Kevin Jonas. Lançado em 2019, o TXT é formado por Yeonjun, Soobin, Beomgyu, Taehyun e Hueningkai.



We go Together pic.twitter.com/drbEBRey3X — TOMORROW X TOGETHER (@TXT_members) June 18, 2023

