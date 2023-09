BNDES deve liberar R$500 mi em linhas de crédito para audiovisual

O presidente do BNDES anunciou a liberação das linhas de crédito de R$500 milhões para o audiovisual nacional, ressaltando a importância do investimento na área

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou que investirá no audiovisual brasileiro e deve liberar linhas de crédito de R$500 milhões para a área. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira, 30, pelo presidente da instituição, Aloizio Mercadante.

Em seu discurso, ele disse que “o tempo de resistência à cultura acabou”. “Precisamos de uma agenda ofensiva em defesa da cultura, do cinema e do audiovisual brasileiro”, defendeu ele no evento que aconteceu no Rio de Janeiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Um banco público tem uma relação profunda com o desafio de impulsionar a cultura, a economia criativa e todo o audiovisual", sustentou.