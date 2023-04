Cinema: edital do MinC investe R$20 milhões em diretoras estreantes

O Ministério da Cultura lança nesta sexta-feira, 28, o Edital Ruth de Souza de Audiovisual, que investirá R$ 20 milhões em 10 projetos de longas-metragens de ficção dirigidos por diretoras estreantes que tenham produção independente. As inscrições são gratuitas e ocorrerão entre os dias 15 de maio e 14 de julho de 2023 pelo portal Mapas da Cultura.

A chamada pública homenageia a atriz Ruth de Souza (1921-2019) que foi pioneira no teatro, cinema e televisão no País. Entre os marcos da carreira, ela foi a primeira artista negra a conquistar projeção na dramaturgia brasileira, a atuar no Theatro Municipal e a primeira atriz brasileira indicada a um prêmio internacional de cinema.



Os recursos investidos no edital vêm do Fundo Setorial do Audiovisual, que é alimentado principalmente pela própria indústria a partir da arrecadação da chamada a Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (Condecine).

Cada um dos 10 projetos selecionados receberá R$ 2 milhões em recursos. Como ações afirmativas de descentralização, haverá dois aprovados por região do País e, além disso, pelo menos três devem ser de diretoras negras e ao menos dois de diretoras indígenas.

O evento será realizado na Cinemateca Brasileira e marca a primeira visita da ministra Margareth Menezes e da secretária de Audiovisual Joelma Gonzaga ao equipamento após repasse de investimento de R$ 24 milhões pelo novo governo para a gestão do espaço.

Edital Ruth de Souza na Cinemateca Brasileira

Quando: lançamento sexta, 28, às 15 horas

Inscrições: de 15 de maio a 14 de julho

Mais informações: @minc ou no site do MinC

