Morre Arleen Sorkin, voz e inspiração de Arlequina, aos 67 anos

A inspiração para a personagem comparsa do Coringa , surgiu em 1991 após o diretor de "Batman: A Série Animada", Paul Dini, assistir Arleen na TV em um episódio de "Days of Our Lives". Paul Dini ainda lembrou que os dois tinham sido colegas de faculdade. Assim, Dini convidou Sorkin para dublar a personagem e batizou com um nome parecido com o da atriz: Harley Quinn , a Arlequina.

Além dos desenhos de Batman, ela também participou dos primeiros longas animados do herói, como "Batman e Superman: Os Melhores do Mundo" (1997) e "Batman do Futuro: O Retorno do Coringa" (2000), além de dezenas de episódios de outras animações da DC, incluindo "Superman: A Série Animada", "As Novas Aventuras do Batman", "Gotham Girls", "Super Choque" e "Liga da Justiça", e uma pilha de videogames. Seus últimos trabalhos foram como dubladora de Arlequina nos games "Batham: Arkham Asylum" (2009) e em dois volumes de "DC Universe Online" (de 2011 e 2012).

Tara Strong, dubladora que assumiu a voz de Arlequina tempos depois, usou as redes sociais para lamentar a morte da atriz. "Sem essa deusa linda e talentosa, Arlequina nunca teria existido. Ela foi a inspiração, o coração e a alma deste personagem icônico", afirmou.

O ator Mark Hamill, que também dublou a voz do Coringa, também comentou a partida de Arleen. “Não era apenas um talento maravilhoso, mas uma pessoa verdadeiramente maravilhosa", disse.

James Gunn, que dirigiu Margot Robbie como Arlequina no filme "O Esquadrão Suicida", reforçou que a atriz "ajudou a criar o personagem que tantos de nós amamos".



