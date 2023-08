Zé Vaqueiro atualiza estado de saúde do filho na UTI: ‘Estável’

Após 14 dias desaparecido das redes sociais após revelar diagnóstico do filho recém nascido, o cantor Zé Vaqueiro, 24, tranquilizou os fãs ao afirmar que o estado de saúde do pequeno Arthur é estável.

“Todos esses dias sumido, desde o dia 24 até hoje. Essa situação pedia isso, essa dedicação com a minha família. Quero muito agradecer o carinho e o respeito que vocês estão tendo pela minha família, principalmente com o Arthurzinho. Desde o dia que ele nasceu, a gente está indo lá visitar ele, dando amor. O quadro dele de saúde está estável, mesmo que a síndrome seja bem delicada”, relata via stories no Instagram.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O caçula com a esposa Ingra Soares encontra-se na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o dia 24 devido a uma má-formação congênita, decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13. “É uma síndrome rara, mas o quadro dele está estável na UTI. Quero muito agradecer a todo mundo que orou”, ressalta o cantor.

Zé Vaqueiro ainda justificou o sumiço das redes citando a responsabilidade como pai no momento delicado. "Tô um pouco sumido, mas esse momento pedia. Estar perto da minha família, comprometido, como pai, como marido", reforça.

Além de Arthur, Zé e Ingra Soares são pais de Nicole, de 13 anos, e Daniel, de 3.

Entenda a doença do filho de Zé Vaqueiro:

A trissomia do cromossomo 13 é conhecida como Síndrome de Patau, uma referência ao geneticista responsável por sua descoberta, Klaus Patau. A doença também pode ser chamada de síndrome Bartholin-Patau, devido às descrições do dinamarquês Thomas Bartholin anos antes.