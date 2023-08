Exposição de obras do cearense Sérvulo Esmeraldo chega a São Paulo

Após contar com um público total de mais de 100 mil visitantes durante passagem pelo Rio de Janeiro, a exposição "Sérvulo Esmeraldo: Linha e Luz", que traz mais de 100 obras do artista visual cearense, chega a São Paulo no próximo dia 30 de agosto.

A exposição é a mais completa retrospectiva da carreira de Sérvulo Esmeraldo (1929-2017), nascido no Crato e considerado um dos principais nomes da arte cinética.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, a mostra foi realizada e sediada nas sedes do Centro Cultural Banco do Brasil de cada cidade, com patrocínio do Banco do Brasil via Lei de Incentivo Federal.

"Translação" (1984), de Sérvulo Esmeraldo, é uma das obras que compõem a exposição sobre o artista cearense Crédito: Gentil Barreira / divulgação

No total, a mostra traz 110 obras do cearense. A curadoria é de Marcus de Lontra Costa e Dodora Guimarães Esmeraldo, presidente do Instituto Sérvulo Esmeraldo, viúva e dinamizadora da obra do artista.

Exposição Sérvulo Esmeraldo: Linha e Luz