5 shows imperdíveis para assistir no The Town

Veja como funcionará a divisão dos palcos:

Quando o assunto é diversidade musical, o The Town se mostra um evento bastante completo. Com mais de 100 atrações e cerca de 230 horas de música, os organizadores do festival garantem que não vai faltar performances para atrair todos os gostos.

Dentre as principais atrações estão Bruno Mars, Maroon 5, Foo Fighters, The Chainsmokers, Post Malone, Demi Lovato, Iggy Azalea, Liam Payne e H.E.R. Entre os brasileiros, artistas como Ney Matogrosso, Iza, Luísa Sonza, Marina Sena, Ludmilla e Matuê também marcarão presença.

A seguir, confira os 5 shows que prometem ser os melhores do The Town!

Após seis anos sem passagens pelo Brasil, Bruno Mars está de volta! Com dois shows confirmados no The Town , nos dias 3 e 10 de setembro, o cantor havaiano segue sendo uma das atrações mais esperadas pelo público, tendo os ingressos para os seus dois dias de shows os mais disputados pelos fãs. Pode se dizer que essa reação se dá não só pelo seu nível de talento artístico, mas também pela qualidade performática que entrega.

Aqui no Brasil, a banda já realizou diversos shows históricos com direito até a pedido de casamento em cima do palco. Em sua sexta visita ao país, ela promete deixar os brasileiros ainda mais eufóricos e emocionados. Esta é a primeira vez que o grupo virá ao Brasil sem Taylor Hawkins, baterista da banda que morreu em 2022 em um quarto de hotel em Bogotá, na Colômbia, poucos dias antes da apresentação marcada no Lollapalooza daquele ano.

Para muitas pessoas, o grupo Foo Fighters é reconhecido como uma das melhores bandas de rock contemporâneo. Formada pelo icônico Dave Grohl, ex-baterista do Nirvana, após o fim da banda em 1994, o Foo Fighters trouxe essa herança musical e incorporou influências do grunge, punk e rock alternativo, criando um estilo único que atrai pessoas de todas as idades.

3. Ludmilla

Depois de uma apresentação épica no Rock in Rio, Ludmilla sobe aos palcos do The Town para mostrar a verdadeira potência da música brasileira. Desta vez, a artista, que se apresenta no palco principal do evento, promete uma performance ainda mais memorável, do jeitinho que brasileiro gosta: com muito funk, pagode, dança e representatividade, algo que Lud sempre gosta de reafirmar em seus shows.

Com sua energia contagiante, a “Rainha da Favela” tem o talento de cativar a plateia desde o primeiro acorde até o último movimento. Além de oferecer um espetáculo musical de alta qualidade, Lud também utiliza sua plataforma para celebrar a diversidade e a inclusão, mostrando que a música vai além de notas e ritmos, sendo uma forma poderosa de expressar identidade e unir pessoas de diferentes origens.

4. Ne-yo

Desde 2014 sem fazer shows no Brasil, Ne-yo com certeza é um dos nomes mais aclamados no The Town. O artista que fez um grande sucesso nos anos 2000 com as suas love songs, que abrangem gêneros como R&B, pop e dance, agora retorna aos palcos brasileiros para proporcionar uma experiência musical envolvente e emocionante.