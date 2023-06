Alanis Morissette no Brasil: venda de ingressos começa hoje, 22

Os ingressos para o show de Alanis Morissette já estão disponíveis para compra. A cantora se apresenta no Allianz Parque em São Paulo no dia 14 de novembro, celebrando os 25 anos do álbum "Jagged Little Pill".

A venda geral online começou às 10 horas no site oficial do Eventim. Para quem quiser comprar presencialmente em São Paulo, a bilheteria do Allianz Parque funcionará até às 17 horas.

A maior parte dos ingressos da venda online já estão esgotados, mas ainda restam algumas opções entre R$ 275 a R$ 640. O Allianz Parque tem capacidade de 43.713 pessoas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A cantora canadense tem 49 anos e é conhecida pelas faixas “Ironic”, “You Oughta Know”, “Hand in My Pocket” e “You Learn”. Ela retorna ao Brasil após 12 anos.

Alanis Morissette no Brasil

Quando: 14 de novembro

Onde: Allianz Parque (rua Palestra Itália, 200 - Água Branca, São Paulo)

Ingressos: Eventim e bilheteria física do estádio

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui