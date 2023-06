Zezé Di Camargo fala sobre falha na voz em show: ‘Todo mundo erra’

O cantor Zezé Di Camargo parou seu show no último domingo, 4, para comentar sobre a falha na voz que viralizou nas redes sociais no mês de maio. Durante o show realizado no município de Praia Grande, litoral de São Paulo, o sertanejo interrompeu a apresentação e desabafou sobre o caso.

“Qualquer profissional está sujeito a erros. Tem jogadores de futebol que, às vezes, não vivem um bom dia. Às vezes, acontece um deslize. Tem dias que você está gripado, com o nariz entupido, um punhado de coisas que podem acontecer com o ser humano”, declarou.

No show de maio, Zezé cantou “Não diga adeus”, mas sua voz acabou falhando ainda no início da canção. O momento deixou os fãs que estavam na plateia chocados com a performance do sertanejo de 60 anos de idade. A apresentação viralizou e o músico recebeu diversas críticas.

Dividindo o palco no último domingo, 4, com seu irmão Luciano, Zezé culpabiliza a mídia pela repercussão negativa do “erro humano”. “As pessoas usam muito isso para sacanear a gente, para ganhar clique. Tem muitos sites de fofoca que não são remunerados. Eles ganham dinheiro quando alguém clica. Ele coloca só coisa ruim para chamar atenção, para as pessoas irem ver e, na verdade, não é nada daquilo. É sempre mentira!”, afirmou.



fã ou hater? mulher vai em show de zezé de camargo e grava ele cantando horrivelmente pic.twitter.com/4RaVNtFeSx — Malvina (@anacronices) May 17, 2023

