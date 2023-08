Modelo trans cearense é confirmada no retorno da Victoria's Secret

Nascida em Aquiraz, não é a primeira vez que a cearense Valentina Sampaio ganha destaque no mundo da moda

A top model Valentina Sampaio foi confirmada no retorno dos desfiles da Victoria's Secret após um hiato de quase cinco anos dos 'fashion shows' da grife de lingerie.

A participação da cearense de Aquiraz foi gravada em Barcelona, na Espanha, conforme anunciou nesta sexta, 11, sua agência Way Model, a mesma que representa a ex-'angel' Alessandra Ambrósio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia também | Victoria's Secret: Gisele Bundchen e Adriana Lima voltam como Angels

Esta não é a primeira vez que Valentina é destaque no mundo da moda. A cearense foi a primeira modelo trans a estrelar as capas de Vogue Paris (hoje Vogue France) e da Sports Illustrated.

Desde 2021, a cearense é a única brasileira no VS Collective — o grupo de embaixadoras que substituiu o time de 'Angels', modelos que representavam a marca — ao lado de Adut Akech, Bella Hadid, Hailey Bieber, entre outros nomes da moda e do ativismo social. Também é consagrada como a primeira modelo transgênero a posar para a Victoria’s Secret.

Com data marcada para 26 de setembro, o retorno da Victoria's Secret às passarelas acontece com a exibição de um desfile em um documentário "Victoria's Secret World Tour", que será exibido em 26 de setembro na plataforma Prime Video. Doja Cat ainda deverá se apresentar durante o 'World Tour'.