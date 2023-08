Curso gratuito de criação de figurino de Carnaval abre inscrições

A Escola de Carnaval do Ceará, através da Fundação Silvestre Gomes, está com inscrições abertas para o curso gratuito de criação de figurinos e adereços para desfiles de Carnaval. O público-alvo da formação são agentes do ciclo carnavalesco e de outros ciclos festivos, a exemplo do ciclo natalino, junino e da Paixão de Cristo, que tenham interesse em aprender ou aperfeiçoar-se na concepção e produção de figurinos compreendendo todos os elementos que o compõem e as maneiras e técnicas para produzi-los.

O curso terá início no dia 28 de agosto e será ministrado pela figurinista, aderecista e cenógrafa cearense Dami Cruz, profissional com mais de 40 anos de experiência, tendo inclusive, produzido figurinos para escolas de samba do Rio de Janeiro.

Farão parte do conteúdo programático do curso: história do figurino, composição do personagem, criação e desenho do figurino, produção de figurino (vestimenta e adereços), além de diversas técnicas básicas de corte, costura e customização.

As inscrições são online e podem ser feitas até o preenchimento das vagas.

Sobre a Fundação Silvestre Gomes



Criada em 1999, a Fundação Silvestre Gomes (Fundesg) é uma instituição sem fins lucrativos que foi idealizada por um grupo de moradores do bairro Rodolfo Teófilo com o propósito de desenvolver ações educativas, sociais, esportivas e culturais para oferecer oportunidades de melhorias para as populações de baixa renda.

A Fundesg realiza oficinas artístico-culturais de variadas linguagens para crianças e adultos, disponibilizando espaços para ensaios de grupos artísticos, salas de leituras, cineclubes e realização de eventos em praças públicas.