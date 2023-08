Conrado, marido de Sorvetão, raspa a cabeça na luta contra câncer

Conrado, marido da ex-paquita Andréa Sorvetão, decidiu raspar os cabelos antes dos efeitos colaterais das sessões de quimioterapia que realiza contra um câncer no reto. O cantor mostrou o resultado nas redes sociais e atualizou os seguidores sobre seu estado de saúde.

"Acabei cortando de uma vez, já tirei logo. Nesse processo da quimio, cai um pouco, o meu vai cair 10%, então já cortei tudo. Deve ter ficado bom", disse Conrado, em vídeo postado ao lado da esposa.

"É gato do mesmo jeito. Deu uma quedinha na imunidade do Conrado essa semana, vamos ter de aguardar essa imunidade voltar para fazer a quimio. Estamos aqui, firme e forte, com fé", completou Sorvetão.

Em março deste ano, Conrado foi diagnosticado com tumor maligno no fim do reto. Em vídeo publicado nas redes sociais, o cantor e a esposa comunicaram a doença. "Eu e Conrado estamos em São Paulo para a gravação do projeto Canta Comigo 5, e, de repente, Conrado começou a não se sentir bem. Na hora oportuna, daremos mais detalhes. Ele precisou fazer colonoscopia e endoscopia, depois exame específico de sangue, ressonância e pet scan. Foi encontrado um tumor maligno no final do reto", contou a ex-paquita.

Em abril, Conrado retirou o tumor em uma cirurgia realizada no Hospital Samaritano Higienópolis, em São Paulo.