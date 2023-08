Ator Sidney Sampaio tem alta após queda de hotel no Rio de Janeiro

O ator Sidney Sampaio recebeu alta médica na tarde desta sexta-feira, 4. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio de Janeiro, Sidney teve duas fraturas, mas não precisou passar por cirurgia.

O ator de 43 anos de idade foi internado no Hospital Municipal Miguel Couto na manhã de hoje após cair do quinto andar de um hotel localizado em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.

Sidney Sampaio ficou internado em observação durante o dia, mas recebeu alta no final da tarde após a equipe médica diagnosticar que sua situação não era grave.



Ator Sidney Sampaio quebra janela de hotel e cai do quinto andar

Nesta sexta-feira, 4, o ator Sidney Sampaio, 43, caiu do quinto andar de um hotel em Copacabana, no Rio de Janeiro. Segundo a Record TV Rio, o ator foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros por volta das 7 horas da manhã, e até o momento segue estável no Hospital Municipal Miguel Couto.

De acordo com funcionários do hotel, o artista quebrou a janela do banheiro e caiu do quinto até o primeiro andar, onde ficou pendurado na janela. Ele caiu em uma parte grande do aquecedor do hotel, mas acabou ocasionando a quebra do suporte com estilhaços de vidro e telha.

Sidney estava pendurado por um fio no primeiro andar quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local. Não conseguindo se segurar a tempo do resgate, o ator caiu.