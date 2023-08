Cine Miau: Mostra gratuita de cinema exibe filmes infantis no Ceará

Cine Miau realiza exibições em Fortaleza, São Gonçalo do Amarante, Morada Nova e Sobral Crédito: Divulgação

O Cine Miau - Mostra Internacional Infantil de Audiovisual chega a sua 5ª edição de 12 de agosto a 3 de setembro, com circulação de curtas nacionais e internacionais por Fortaleza, São Gonçalo do Amarante, Morada Nova e Sobral. A programação é gratuita, com exibições exclusivas para escolas e outras abertas ao público. A abertura da Mostra acontece neste sábado, 12, às 18h30min, no Museu da Imagem e do Som (MIS), em Fortaleza. Na ocasião, o DJ Miau irá recepcionar o público e depois será exibido o longa-metragem cearense "Pequenos Guerreiros", da cineasta Bárbara Cariry, que estará presente no evento com as atrizes Georgina de Castro e Lara Ferreira para apresentar o enredo do filme. O evento tem como objetivo proporcionar às crianças a primeira experiência no cinema e contribuir para a formação educativo-cultural através das 19 produções audiovisuais que serão exibidas dentro da programação do Cine Miau e que abordam temas como cidadania, família, diversidade, sustentabilidade, entre outros. Realizadores de oito países (Brasil, Canadá, Uruguai, Holanda, Dinamarca, Grécia, Alemanha e China), estão por trás das obras. A Mostra realizará 60 sessões de cinema, sendo 52 sessões exclusivas para alunos de escolas públicas e oito para o público em geral. Fortaleza receberá 13 sessões,São Gonçalo do Amarante terá 17, Morada Nova ganhará 11 e Sobral ficará com 19. A programação conta com dois tipos de exibição: Sessão 01, destinada a crianças de 5 a 8 anos, e Sessão 02, para crianças de 9 a 12 anos. Além das exibições dos filmes, a Mostra conta com 10 debatescom participação de profissionais do audiovisual. Osiel Gomes, curador do Cine Miau, ressalta que a Mostra promoverá experiências diferenciadas ao público. "As crianças hoje consomem cultura pelo celular. Eles acessam vídeos e games que buscam apenas por 'likes' ou seguidores. Precisamos oferecer outras experiências audiovisuais mais responsáveis", destaca.



Programação Cine Miau 2023 Em Fortaleza, o Cine Miau exibirá 12 sessões, pela manhã e tarde, às 9h e 14h30, exclusivas para estudantes de escolas públicas e projetos sociais em quatro espaços da capital: Cineteatro São Luiz (16/08), com libras e audiodescrição, no Cinema do Dragão do Mar (17/08), no Centro Cultural Bom Jardim (16 a 18/08) e no CEI Escola Infante Rosalina Rodrigues (18/08). Em São Gonçalo do Amarante, os filmes serão exibidos de 14 a 22 de agosto. As sessões exclusivas para alunos da rede pública acontecerão de segunda a sexta-feira, às 8h30 e 14h, na EEF Maria do Socorro Gouveia e na Escola Professora Alba Herculano.

Já as sessões abertas ao público serão realizadas no dia 18, às 18h30, na ASFAP - Associação das Famílias do Pecém; no dia 19, às 19h30, na Praça Matriz do Pecém; e no dia 20, às 18h, na Associação Comunitária dos Moradores do Assentamento Rural do Novo Tapuio.

Em Morada Nova, o Cine Miau realiza 11 sessões de 21 a 26 de agosto. De 21 a 25 de agosto, haverá 10 exibições para estudantes de escolas públicas, às 8h30 e 14h, no Centro de Educação Básica Coronel José Epifânio das Chagas. Já a sessão aberta ao público acontecerá no dia 26, às 19h no Anfiteatro José Maria de Brito. Em Sobral, haverá exibições do dia 28 de agosto a 3 de setembro. Para escolas públicas, serão 16 sessões realizadas de 28 de agosto a 1° de setembro, às 9h e 14h, no Theatro São João e no Multicine Cinemas, do Sobral Shopping.

A programação no município também conta com a exibição de dois curtas-metragens de ficção produzidos por crianças de duas escolas públicas de Sobral: "Fuga sem fim", produzido por alunos do 5⁰ ano da Escola Ermírio de Morais, e "O fim do mundo", dos alunos do 6⁰ ano da Escola Osmar Sá Ponte. Já as sessões abertas ao público acontecem a partir das 19h, na Comunidade Escola Antenor Naspolini (01/09), no Boulevard do Arco (02/09), e na Escola José Parente Prado (03/09).