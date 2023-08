Padre Júlio Lancellotti expõe ter sido vítima de novos ataques nas redes sociais

O sacerdote compartilhou a mensagem com seus seguidores neste sábado, 5 de agosto

Padre Júlio Lancellotti, de 74 anos, foi alvo de mais um ataque nas redes sociais. Nesse sábado, 5, ele decidiu responder a uma mensagem de ódio enviada por uma internauta.

No texto, a mulher afirma e reafirma que o pároco da paróquia de São Miguel Arcanjo é "excomungado". Ela completou dizendo que "odeia a escória e ama o que é certo". Portanto, não concordarais com os supostos "ideais comunistas" do sacerdote, conhecido por defender os pobres, principalmente na Cracolândia, em São Paulo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Júlio Lancellotti publicou, via Instagram, as seguintes palavras: "Fico triste e impressionado com tamanha agressão". Nos comentários, anônimos e famosos repercurtiram comentários em apoio ao padre.

Em março deste ano, Lancellotti foi ameaçado e interrompido aos gritos por homem durante missa

minutos antes da distribuição do café da manhã para população em situação de rua.