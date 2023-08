Morre Doug de Paula, produtor audiovisual, neste sábado, 5

O produtor audiovisual e presidente da Câmara Setorial do Audiovisual Doug de Paula morreu neste sábado, 5 de agosto, aos 42 anos. Ele teria apresentado uma complicação de saúde na madrugada de hoje e procurou atendimento médico, mas não resistiu.

De acordo com fontes ouvidas pelo O POVO, Doug teve um AVC nos últimos meses e na madrugada deste sábado teria desmaiado. O produtor foi levado a uma UPA, mas não resistiu.

Douglas teve um papel fundamental na formação de políticas públicas do audiovisual cearense, tendo atuado na Câmara Setorial do Audiovisual, órgão consultivo ligado à Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará (ADECE). Foi diretor do Mercado Audiovisual do Nordeste e membro fundador da Conexão Audiovisual Centro-Oeste, Norte, Nordeste (CONNE).



Em nota publicada nas redes sociais, a CONNE declarou: "Doug foi um produtor competente e um incansável militante da causa audiovisual. Membro fundador da CONNE e figura de destaque no audiovisual cearense e brasileiro, fará muita falta ao cinema e a nossas lutas compartilhadas".

A Ceavi (Ceará Audiovisual Independente), associação de produtoras de cinema e vídeo do Ceará, também se pronunciou. "A tristeza nos invade com a perda inestimável de Doug de Paula. Uma pessoa que contribuiu imensamente para o setor audiovisual do Ceará. Um colega querido, inteligente, atuante, generoso e disposto. Fica seu legado importantíssimo em prol da coletividade. Convocamos ao dever honroso de resguardar, expandir e manter vivo em nossos corações e filmes", destaca a nota.