Morre Rogério Mesquita, ator e produtor do premiado grupo Bagaceira

"Profundamente abalado com essa notícia, amigos. Profundamente. Rogério é referência para nós não apenas por tudo que moveu no palco e na produção, mas por sua contribuição em incontáveis momentos de luta por política pública para cultura em Fortaleza, no Ceará e no Brasil. Recebam meu abraço de força. Que Roger siga em paz, recebendo nossa gratidão e nosso aplauso de pé", afirmou.

O Grupo Bricoleiros também manifestou pesar: "Que notícia triste. Que Deus receba com muita luz esse grande artista". "Que Deus receba com muita luz esse grande artista ", afirmou o produtor e gestor Gyl Giffony. O ator e jornalista Ari Areia definiu Mesquita como uma "referência" também por sua "luta por política pública para cultura em Fortaleza, no Ceará e no Brasil".

O ator e produtor cearense Rogério Mesquita, um dos fundadores do premiado Grupo Bagaceira de Teatro, morreu nesta sexta-feira, 4. A informação foi publicada no perfil da Casa da Esquina no Instagram. Ele era gestor do teatro independente, que também era sede do Grupo Bagaceira. Até a última atualização desta matéria, não haviam sido divulgadas informações sobre velório e enterro.

O Fórum Cearense de Teatro lembrou da dedicação de “grande parte da sua vida ao Teatro e à produção cultural no Ceará”, destacando como Mesquita foi, desde muito cedo, “uma pessoa atenta não só à sua própria trajetória no teatro como ator, produtor, pesquisador, dramaturgo e diretor”. Ele também contribui para as formulações do Fórum e da cultura do teatro de grupo do Ceará e do Brasil.

“Um apaixonado historiador do teatro do Ceará, artista e produtor inspirador, referência para muitas gerações. Rogério Mesquita é sinônimo de gente de teatro! Você fará muita falta, companheiro, mas, nas resoluções, no humor, na sabedoria e no imenso amor ao teatro, você segue conosco! Mais que uma despedida, esse é um sonoro muitíssimo obrigado, do Fórum Cearense de Teatro”, se solidarizou o Fórum Cearense de Teatro.



"Uma tristeza imensa esta partida. Rogério Mesquita atravessou décadas como artistas de teatro. Levou o teatro cearense para outros Estados, com diversos espetáculos e oficinas. Além de tudo isso, esteve a frente de diversas lutas por melhoras das políticas públicas no Ceará. É uma grande perda", lamenta a diretora e atriz Vanessia Gomes, do grupo Teatro de Caretas.