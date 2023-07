Joelma fala sobre estado de saúde após preocupar fãs durante show

A cantora Joelma compartilhou uma atualização sobre seu estado de saúde após surgir com o rosto inchado durante um show. De acordo com a equipe da artista, Joelma ainda sofre com as sequelas da covid-19.

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, 7, ao SBT, a equipe de Joelma detalha que a cantora não se recuperou totalmente “de todos os problemas trazidos pelo coronavírus” e segue “lidando e cuidando das sequelas da doença até hoje”.

Voz dos sucessos “A Lua me traiu”, “Dançando e beijando”, “Dançando Calypso” e vários outros hits do ritmo calypso desde os anos 2000, Joelma foi diagnosticada com covid-19 cinco vezes.

Na época, a artista paraense precisou decidir se seria ou não entubada, mas optou por não realizar o procedimento hospitalar para preservar a voz.

Joelma explica que ainda está se recuperando das sequelas da covid-19; cantora apareceu inchada em show e preocupou os fãs Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Com as festas de São João por diversas cidades do Norte e Nordeste, Joelma cumpriu uma intensa agenda de shows, o que pode ter acarretado no inchaço em várias partes do corpo.

“Não é só o rosto, é o corpo todo que incha. Essa sequela é quando eu ando de avião, acho que pela pressão, e quando eu começo a dançar e o sangue começa a esquentar. Descobri que era meu sangue que estava coagulando”, explicou a cantora, durante entrevista ao programa The Noite em agosto de 2022



