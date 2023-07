No TJA, Sartre inspira peça sobre solidão, esperança e pandemia

A Cia de Teatro Que História é Essa? apresenta o espetáculo “Entre Quatro Paredes”, peça teatral do filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, escrita em 1944. O texto retrata o inferno como um lugar onde três pessoas são condenadas a conviver eternamente, sem poder escapar do olhar e do julgamento alheio. A apresentação acontece no Porão do Theatro José de Alencar, nesta quarta, 2, e quinta-feira, 3.

"‘Entre Quatro Paredes’ já vem sendo pensado desde 2014 com a colaboração de vários amigos, que acreditaram nele. O espetáculo vai entrar em cena com um excelente elenco, que irá nos fazer refletir sobre esses momentos tão difíceis que passamos nos últimos tempos. Tenho certeza que o público vai se identificar bastante", comentou o ator e diretor artístico da peça, Ronaldo Agostinho.

Partindo do momento pós-pandemia, o espetáculo pretende traçar diversas comparações desta realidade com o texto de Sartre, escrito há 79 anos. Em sinopse, o enredo explica que, assim como os personagens da peça, as pessoas também tiveram de ficar confinadas em espaços limitados e, muitas vezes, com pessoas desconhecidas ou indesejadas.

“Tivemos que enfrentar os nossos medos, angústias e a solidão. Além disso, fomos expostos ao olhar crítico e às opiniões divergentes dos outros, seja nas redes sociais, na mídia ou na política. As pessoas vão sair refletindo sobre até que ponto somos o que somos, e até que ponto somos o que é representado pelo olhar do outro”, pontua Ronaldo.

Ele completa: “A gente consegue evidenciar uma mensagem de esperança. Porque, ao contrário dos personagens escritos por Sartre e apresentados pela peça, nós estamos vivos e podemos fazer e pensar diferente”.

Com elenco composto por Pedro de Silva, Mara Raquel Oliveira, Tereza Benigno e Ronaldo Marques, o espetáculo tem figurinos de Ricardo Bessa, cenografia de Lucas Mendéz, e iluminação de Selma Santiago.

Alerta: a peça contém cenas de abuso sexual.

Espetáculo "Entre Quatro Paredes"

Onde: Espaço Porão do Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)



Quando: quarta-feira, 2, e quinta-feira, 3, às 19 horas



Ingressos: R$ 30 (inteira); R$ 15 (meia-entrada). Venda na bilheteria do teatro ou no site Sympla



Mais informações: (85) 99238.8122 (Bilheteria José De Alencar)

Classificação indicativa: 16 anos

