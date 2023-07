Daniela Escobar critica enfermeiras e Conselho pede retratação

A atriz Daniela Escobar está sendo chamada atenção após realizar falas pejorativas sobre as profissionais de enfermagem. Durante sua participação no podcast “Papagaio Falante”, programa apresentado por Sérgio Mallandro, a atriz comentou sobre a maneira que as enfermeiras se arrumam para ir trabalhar.

Atualmente morando nos Estados Unidos, Daniela afirmou que as profissionais de saúde vão para os hospitais para “catar homens”. “De onde é que essa mulher saiu? Como é que ela tá maquiada? Elas vão lá pra catar médico e casar!”, disse.

O episódio que teve a participação da atriz de 54 anos de idade foi exibido no início do mês de julho e atualmente está como “indisponível” no canal do Youtube do podcast “Papagaio Falante”.

Na ocasião, a atriz também fez comparações entre as enfermeiras brasileiras e estadunidenses, criticando a forma que as mulheres vão para o trabalho: “As enfermeiras estavam de unhas compridas vermelhas, batom vermelho, ‘maquiadézimas’, cílios postiços. Parecia que a mulher estava saindo da festa e indo trabalhar ou indo pra festa daqui a pouco.”.

“É assim, a vida real. Tanto aqui no Brasil, quanto lá”, afirmou na conversa com Sérgio Mallandro. Após a repercussão das falas de Daniela nas redes sociais, o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren/SP) divulgou um comunicado solicitando a retratação da artista.

“O Coren-SP manifesta profunda indignação com a fala da atriz Daniela Escobar. Na ocasião, os participantes iniciam um diálogo sobre ‘fantasia de enfermeira’, com conotação erótica, abordagem que já representa um grande desrespeito em relação à categoria; e em seguida a atriz fez comentários extremamente pejorativos sobre comportamentos e características que não representam as profissionais de enfermagem”, detalha.

Na nota, o Conselho também pede a retratação dos apresentadores do podcast: “O Conselho exige a imediata retratação de Daniela Escobar pela infeliz declaração e, também, dos apresentadores do podcast por abordarem um assunto como a erotização da enfermagem, que desconstrói todos os esforços dessas profissionais na busca por valorização e reconhecimento.”.



