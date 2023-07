Oswald Barroso: família do teatrólogo pede por doações de sangue

O poeta e jornalista Oswald Barroso, 75 anos de idade, encontra-se na UTI e está precisando de doações de sangue. O Vida&Arte entrou em contato nesta quarta-feira, 19, com a esposa do teatrólogo, Andrea Jeronimo, que confirmou a informação.

O fortalezense está internado no Hospital Unimed, localizado na Visconde do Rio Branco, há 10 dias.

Oswald sofreu um acidente quando tinha 16 anos de idade, vítima de um atropelamento, o que lhe deu uma ferida que abre e fecha comumente em sua perna. Segundo Andrea, a lesão não fechou nas últimas semanas e estava necrosando.

“Ele passou por alguns exames agora, antes de entrar na UTI. Os resultados vão estar prontos mais tarde. Fizeram a raspagem na perna, o procedimento cirúrgico, e o tendão está exposto. A perna estava melhorando, mas começou a piorar novamente”, disse Andrea ao O POVO.

Para realizar a doação, é necessário ir ao Fujisan, localizado na avenida Barão de Studart, 2626, no bairro Dionísio Torres. O paciente é Raimundo Oswald Cavalcante Barroso.

Sobre Oswald Barroso

Oswald Barroso nasceu em Fortaleza na Casa de Saúde São Raimundo, no dia 23 de dezembro de 1947. É filho do poeta, jornalista e professor Antônio Girão Barroso e de dona Alba Cavalcante Barroso.

É graduado em Comunicação Social, além de Mestre e Doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará, com Pós-Graduação em Gestão Cultural pela ANFIAC/Paris e Pós Doutorado em Teatro, na UniRio.

Foi diretor do Departamento de Ativação Cultural da Secult – CE (1986-1988), do Teatro José de Alencar (1989 – 1991), do Teatro da Boca Rica (1998 – 2004) e do Museu da Imagem e do Som – Ceará (1998 – 2002).

O escritor publicou 25 livros, que incluem artigos, biografias, poesia, textos para teatro, reportagens, estudos e organização de antologia, textos e estudos sobre cultura popular.

Recebeu, entre outros, o Prêmio Estado do Ceará (1985), o Prêmio Estímulos à Dramaturgia (1996) – FUNARTE, o título de Cidadão Honorário de Juazeiro do Norte e a Medalha Brasileira Folclorista Emérito (2008), concedido pela Comissão Nacional de Folclore.

Saiba como doar sangue a Oswald Barroso

Onde : Fujisan (Av. Barão de Studart, 2626 - Dionísio Torres)

: Fujisan (Av. Barão de Studart, 2626 - Dionísio Torres) Paciente: Raimundo Oswald Cavalcante Barroso

