5 receitas saudáveis ricas em carboidrato

O carboidrato é uma substância essencial para a saúde e desempenha várias funções na manutenção do organismo, tais como fornecer energia para o corpo, preservar a massa magra e fortalecer a imunidade. Além disso, se consumido na quantidade certa, ajuda a manter uma dieta equilibrada e gera ótimos resultados na academia; por isso, é um dos queridinhos de quem deseja ganhar massa muscular e definir os músculos.

“O carboidrato é fundamental para a produção da serotonina, que é um neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar. Sem o carboidrato, a pessoa pode ter crises de ansiedade, compulsão alimentar, sintomas depressivos”, acrescenta a nutricionista Natália Colombo.

A seguir, confira 5 receitas ricas em carboidrato para você inserir na sua dieta!

Purê de batata-doce laranja

Ingredientes

2 batatas-doce laranja descascadas e cortadas em cubos

2 colheres de sopa de creme de ricota

2 colheres de sopa de leite desnatado

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água e leve ao fogo médio até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e, com a ajuda de um garfo, amasse bem. Adicione o creme de ricota e o leite e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve ao fogo médio para aquecer e sirva em seguida.

Panqueca de banana com granola

Ingredientes

1 ovo

1 banana descascada e amassada

4 colheres de sopa de aveia em flocos

1 xícara de chá de granola integral

1 colher de sopa de uvas-passas

1 colher de sopa de canela em pó

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o ovo e bata bem. Adicione a banana e misture até incorporar. Acrescente a aveia e mexa bem. Após, unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio, disponha a massa e espalhe. Polvilhe com a granola, as uvas-passas e a canela e tampe. Cozinhe por 5 minutos e vire para dourar o outro lado. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Bolinho de quinoa com cenoura

Ingredientes

2 xícaras de chá de sementes de quinoa branca lavadas

branca lavadas 2 ovos

1 cenoura descascada e ralada

1 colher de chá de fermento químico em pó

Sal, azeite, pimenta-do-reino moída, alho-poró e cebolinha picada a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione as sementes de quinoa e doure. Acrescente a água e o sal, tampe a panela e cozinhe por 15 minutos. Desligue o fogo, espere amornar, junte o restante dos ingredientes e misture até obter uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, disponha a massa em forminhas para cupcake untadas com óleo de coco e leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Sirva em seguida.