Moda sustentável: França dará desconto para conserto de roupas

Novo programa do governo francês visa diminuir o desperdício ao estimular reparo de roupas e sapatos danificado

A indústria da moda é a segunda mais poluente do mundo, de acordo com dados da Global Fashion Agenda. Esse cenário mostra a necessidade de pensar ações sustentáveis para a produção têxtil.

Visando diminuir o desperdício, o governo da França anunciou um programa que pagará o conserto de roupas e calçados danificados dos moradores do país.

O anúncio do projeto foi feito pela secretária de stado da Ecologia, Bérangère Couillard, e os descontos devem começar a partir do mês de outubro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os moradores que levarem peças de roupas ou calçados danificados para o conserto terão descontos de 6 a 25 euros, a depender da complexidade do reparo.

LEIA TAMBÉM Estilista cearense participa de nova coleção de moda da C&A

De acordo com a secretária, os serviços serão financiados por um fundo de 154 milhões de euros (cerca de R$ 830 milhões), formado a partir dos impostos pagos pelo setor têxtil.

"Financiado pela contribuição dos fabricantes do setor, este auxílio reduzirá o custo de seus reparos. A partir de outubro, será mais fácil consertar suas roupas e sapatos do que comprar novos", escreveu a secretária no Twitter.

Desperdício de roupas na França: como fazer uma moda sustentável?

Couillard afirma que cerca de 700 mil toneladas de roupas são jogadas fora por ano na França e que desse número, aproximadamente 466 mil toneladas acabam em aterros sanitários.

A ideia é que o novo programa reduza a quantidade de desperdício, além de apoiar serviços de oficinas de costura e sapateiros.

CONFIRA Competição de drag queens, um desafio à discriminação na Nicarágua

Desde o ano passado, o governo Francês tem elaborado ações para reformular a indústria têxtil e diminuir a poluição causada pelo setor.

No país, etiquetas de roupas devem apresentar informações sobre materiais utilizados e o país onde o item foi fabricado.

Memórias do Medo: confira o trailer do novo filme do O POVO+

Todo mundo tem uma história de medo para contar e o sobrenatural é parte da vida de cada um ou das famílias. Alguns convivem com o assombro das manifestações ou rezam para se libertar das experiências inesperadas.