Saiba como a moda sustentável é importante para o meio ambiente

No dia 05 de junho é celebrado o ‘Dia Mundial do Meio Ambiente’. Criado em 1972, na primeira Conferência de Estocolmo, também conhecida como ‘Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano’, a data pretende conscientizar a população sobre a importância de preservar os recursos naturais e, nos últimos anos, tem ganhado destaque no mercado da moda.

Segundo dados do Guia de Transparência da Moda, a indústria da moda global contribui consideravelmente para a intensificação das mudanças climáticas. No entanto, os consumidores estão de olho nisso. Isso porque 70% das pessoas esperam que as empresas não agridam o meio ambiente e mais de 60% esperam que elas estabeleçam metas para tornar o mundo melhor, de acordo com dados de uma pesquisa apresentada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.

A seguir, a estilista e empresária ítalo-brasileira, Anne Garcia, explica sobre o impacto da moda sustentável no meio ambiente. Veja!

O que é a ‘moda consciente‘?

O termo ‘moda consciente’ tem ganhado cada vez mais espaço. Atrelada ao consumo responsável, o conceito é uma poderosa expressão do compromisso na preservação do meio ambiente e, consequentemente, na criação de um mundo melhor. A moda sustentável é a fusão de estilo e ética, unindo a beleza à responsabilidade, transcendendo as tendências efêmeras e abraçando a sustentabilidade, a transparência e a igualdade.

A moda consciente é a celebração da criatividade e o respeito por todas as formas de vida, desde a escolha cuidadosa dos materiais até a valorização das habilidades artesanais e da diversidade cultural. Para Anne Garcia, a moda sustentável é uma forma de expressão, permitindo não apenas vestimentas elegantes, mas também contribuindo para a construção de um futuro mais justo, inclusivo e ecologicamente equilibrado.

Práticas associadas à moda sustentável

Parte dos estilistas e das marcas estão cada vez mais preocupados em produzir produtos que ajudem na preservação do meio ambiente. A conscientização sobre os impactos do setor da moda está crescendo e ocasionando a adoção de práticas sustentáveis. “A moda pode ser uma ferramenta poderosa para inspirar ações positivas em prol do meio ambiente”, comenta Anne Garcia, que destaca alguns exemplos de moda sustentável:

Roupas fabricadas de fibras orgânicas, algodão orgânico, cânhamo, linho e seda, sem o uso de pesticidas ou produtos químicos;

Roupas fabricadas de materiais reciclados, como garrafas plásticas, fios de nylon regenerado ou tecidos provenientes de roupas usadas. A especialista comenta que, na Itália, uma empresa desenvolveu um tecido a partir de cascas de laranja;

Calçados sustentáveis;

Sapatos fabricados de materiais como cortiça, borracha natural e couro vegetal;

Jeans sustentáveis;

Jeans fabricados com algodão orgânico, técnicas de lavagem e tingimento mais eco-friendly, e processos de produção que reduzem o consumo de água e energia;

Roupas vintage ou de segunda mão. É uma maneira sustentável de estender a vida útil das peças e reduzir o desperdício;

Moda upcycled: peças fabricadas a partir de materiais de descarte ou roupas antigas, remodeladas e transformadas em novos designs únicos e modernos.