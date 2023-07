Joelma passa mal e cancela agenda de shows para cuidar da saúde

A cantora Joelma anunciou que irá fazer uma pausa na carreira para cuidar da saúde. No sábado, 22, a artista passou mal no palco durante o show realizado em Santa Maria das Barreiras, no Pará.

Voz dos sucessos “A Lua me traiu”, “Dançando e beijando”, “Dançando Calypso”, a artista paraense foi atendida pela equipe médica e orientada a repousar até se recuperar totalmente.

Na manhã de domingo, 23, Joelma deu informações sobre o seu atual estado de saúde: “Meus babys, cantar pra vocês e estar com vocês é o que eu mais amo! Já são quase 30 anos de carreira levando esse dom que papai do céu me deu para os palcos, mas neste momento preciso cuidar de minha saúde para poder voltar 100%.”.

Em publicação no Instagram, a assessoria de imprensa da artista paraense divulgou um comunicado informando sobre o cancelamento dos shows para que a cantora possa cuidar da saúde.

“Por orientação médica, seguirá em tratamento de saúde e terá a agenda de shows cancelada por período indeterminado”, explica.

Joelma: shows cancelados e problemas de saúde

Esta não foi a primeira vez que Joelma precisou cancelar um show por questões de saúde. No dia 12 de julho, a artista estava programada para se apresentar no Festival Expocrato, mas cancelou dias antes por conta de um quadro gripal.

No início do mês, a cantora preocupou os fãs após aparecer com o rosto inchado. De acordo com a equipe da artista, Joelma ainda sofre com as sequelas da covid-19, doença que foi diagnosticada cinco vezes.



