Victor Alen apresenta espetáculo ‘Sou Todo Ouvidos’ em Fortaleza

Espetáculo de stand-up comedy reúne textos autorais do comediante e segue com apresentações nos dias 23 e 30 de julho

O comediante Victor Alen continua temporada em Fortaleza neste domingo, 23, com apresentação do espetáculo "Sou Todo Ouvidos" no Teatro Chico Anysio.

O show reúne textos autorais e os ingressos podem ser adquiridos por R$20 (meia-entrada) e R$40 (inteira). A sessão faz parte de uma série de apresentações na capital cearense e continua no dia 30 de julho.

Victor está na área artística desde 2010 e formou um dos primeiros grupos de stand-up comedy do Ceará. Em 2015, o também ator e produtor cultural lançou o show "De Orelha Em Pé".

Ele soma participação em palcos destinados ao segmento no Brasil e já fez parte de produções cinematográficas como "Cine Holliúdy 2" (2018) e "Bem-Vinda a Quixeramobim" (2022).

Espetáculo Sou Todo Ouvidos

Quando: 23 e 30 de julho



23 e 30 de julho Onde: Teatro Chico Anysio (av. da Universidade, 2175 - Benfica)



Teatro Chico Anysio (av. da Universidade, 2175 - Benfica) Quanto: R$20 (meia-entrada) e R$40 (inteira)

R$20 (meia-entrada) e R$40 (inteira) Ingressos: no Sympla



