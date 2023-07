Balão Mágico: Simony se desculpa com Ticiane Pinheiro por fala em filme

A cantora Simony pediu desculpas a Ticiane Pinheiro por uma fala que cita a apresentadora no documentário “A Superfantástica História do Balão”. No terceiro episódio da produção, Simony fala sobre o momento em que foi substituída por Ticiane.

"Eu tava tão estressada, tão cansada, que eu saí e ainda ficou lá o Jair (Oliveira) e a outra menina lá... Ticiane, né, acho?", comentou a artista em depoimento. Simony ainda afirmou não ter assistido nenhum dos 70 episódios que Ticiane gravou em seu lugar. “Eu não vi nenhum programa com ela. Tipo 'fiquei com medo de perder o meu posto, morrendo de medo de quem vai me substituir?'. Eu nunca tive esse medo. Eu tinha uma certeza muito grande do meu carisma e da minha forma de levar aquilo, que era um trabalho; eu amava o que eu fazia", declarou.

Após repercussão da fala, gravadas em 2021, a cantora publicou uma sequência de vídeos em seus stories pedindo desculpas a Ticiane. Na declaração, Simony diz ter sido "rude" e que, após ver o documentário em 2023, não se sentiu feliz com a fala.

"Quando gravei o documentário, eu não tinha passado por tudo que eu passei e estou passando ainda. Tenho um ano e meio de tratamento. Achei que fui muito rude, muito feia nas minhas palavras com a Ticiane. Eu não achei bonito, eu não me senti feliz em ter falado daquela forma", afirmou a cantora, que trata um câncer no intestino.

A cantora ainda chegou a mandar mensagem no direct para Ticiane. "Você é uma menina incrível, você tem o seu talento. Me perdoa por ter sido tão medíocre, (foi) tão feio o que eu falei para você. Já te mandei mensagem aqui no direct, mas eu faço questão que as pessoas saibam o quanto é bonito reconhecer o erro. Errei mesmo. Eu nem sou mais a Simony daquele documentário", completou.

Sobre o documentário:

A plataforma de streaming do Star+ lançou a série documental sobre um dos grupos infantis mais famosos do Brasil, a Turma do Balão Mágico, na última quarta-feira, 12 . Intitulado “A Superfantástica história do Balão”, a produção narra a trajetória de Simony, Jairzinho, Mike e Tob, crianças que formavam o Balão Mágico.

Sendo um dos principais grupos musicais da década de 1980, a série revisita a história dos artistas mirins, apresentando imagens e vídeos inéditos, lembranças dos bastidores e detalhes sobre a vida e a fama na época, junto com depoimentos dos ex-integrantes e seus familiares.

