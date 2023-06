Star+ irá produzir série sobre grupo Balão Mágico; assista o trailer

A plataforma de streaming do Star+ irá lançar uma série documental sobre um dos grupos infantis mais famosos do Brasil. Intitulado “A Superfantástica história do Balão”, a produção vai narrar a trajetória de Simony, Jairzinho, Mike e Tob, crianças que formavam o Balão Mágico.

Sendo um dos principais grupos musicais da década de 1980, a série irá revisitar a história dos artistas mirins, apresentando imagens e vídeos inéditos, lembranças dos bastidores e detalhes sobre a vida e a fama na época, junto com depoimentos dos ex-integrantes e seus familiares.

Com primeiro trailer lançado na quarta-feira, 22, “A Superfantástica história do Balão” terá direção de Tatiana Issa (“Pacto Brutal”) e está previsto para ser lançado no streaming Star+ no dia 12 de julho.

