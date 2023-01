Yanomamis: internautas pedem prisão de Bolsonaro e Damares após reportagem do Fantástico

As condições do Povo Yanomami foram um dos assuntos mais comentados das redes sociais desde a exibição de uma reportagem especial no Fantástico, da Rede Globo, no domingo, 29. Além de comentar sobre o caso, os internautas também levaram tags pedindo a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e da ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves (Republicanos), que esteve à frente da pasta entre 2019 e 2022.

O programa exibiu a matéria dos repórteres Sônia Bridi e Paulo Zero, que acompanharam a distribuição de remédios e alimentos aos indígenas, além dos resgates de mulheres e crianças doentes. A reportagem também mostrou o avanço do garimpo ao longo dos anos e como isso prejudicou a vivência dos indígenas.

A matéria foi um dos assuntos mais comentados no Twitter com a hashtag do programa e com as marcações #damaresnacadeira e #bolsonaronacadeia. O movimento foi defendido também pelos parlamentares, entre eles, o líder do PT na Câmara dos Deputados, Reginaldo Lopes, e a deputada estadual pelo Rio de Janeiro, Renata Souza (Psol).

De acordo com a ministra dos Povos Originários Sônia Guajajara, a situação é de “calamidade total”, com mortes causadas por desnutrição, malária e diarreia. Em fotos que circulam nas redes sociais, é possível ver indígenas, principalmente crianças, em estado de desnutrição grave.



Mais de 30 mil habitantes vivem no território, reunindo oito povos indígenas no local. Segundo o Governo Federal, estima-se que 570 pessoas tenham morrido pelas doenças evitáveis e, somente em 2022, foram registrados 11.530 casos de malária.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e membros do novo governo vem responsabilizando Bolsonaro e ex-ministros por omissão. Bolsonaro se pronunciou e disse que era "mais uma farsa da esquerda!”, afirmando que “foram realizadas 20 ações de saúde que levaram a atenção especializada para dentro dos territórios indígenas”.

Já Damares disse ter acompanhado “com dor e a tristeza” as imagens sobre a situação dos Yanomamis, mas negou que tenha havido descaso em relação às denúncias sobre violações de direitos dos indígenas.





O #Fantastico trouxe ao ar uma reportagem sobre a situação do povo Yanomami em Roraima e as medidas que estão sendo tomadas para salvar vidas. O novo governo marca uma nova relação com os povos originários, que não podem, nunca mais, serem esquecidos! pic.twitter.com/YYPHUquj6p — Reginaldo Lopes (@ReginaldoLopes) January 30, 2023

São 570 mortes de crianças Yanomamis durante o governo Bolsonaro. O garimpo ilegal teve como cúmplice a omissão e desassistência do Estado. É desumano e criminoso. Bolsonaro precisa ser preso! #Fantastico — Renata Souza (@renatasouzario) January 30, 2023

#Fantastico.Mais bandidos que deveriam ser presos imediatamente pelo genocidio do glorioso povo indígena YANOMAMI: Moro,Salles,Damares e todos o militares q se omitiram p/seguir o Fascinora Bolsonaro e dar cobertutura ao garimpo llegal c/seu mercúrio,malária e destruição de rios. — Ivan Valente (@IvanValente) January 30, 2023





