Festival de Inverno de Garanhuns 2023: veja programação completa

Conhecido como maior festival de arte e cultura do Brasil, o Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) 2023 ocorre de 21 a 30 julho. O evento conta com diversos polos culturais distribuídos pelo município, em Pernambuco.

O evento é coordenado pela Secretaria de Cultura (Secult-PE) e pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), em parceria com a Prefeitura de Garanhuns. Serão investidos um total de R$ 11.215 milhões no festival.

Além da programação musical, o evento traz ações de dança, cultura popular, patrimônio, artesanato, literatura, teatro, circo, audiovisual, design, artes visuais e fotografia. Confira abaixo:



Programação do Festival de Inverno de Garanhuns 2023: veja as datas

A edição de 2023 ocorre entre os dias 21 e 30 de julho. A programação se estende da tarde à noite, iniciando às 17h30min.

Festival de Inverno de Garanhuns 2023: como funcionam os ingressos

A entrada para o FIG é gratuita e você pode aproveitar todas as atrações do evento sem pagar nada. Entretanto, alguns locais têm limite de pessoas; então, o ideal é chegar com uma hora de antecedência.

Festival de Inverno de Garanhuns: Novidades

Uma das novidades anunciadas para esta edição é o Palco Regionalidades, que fica no Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcanti.

Nesse espaço se apresentarão nomes como Maciel Salú, Santanna O Cantador, Lucas dos Prazes, Escurinho e Quinteto Paraíba, Quinteto Violado, Terezinha do Acordeon, Jota Michiles (Patrimônio Vivo de Pernambuco) e Nena Queiroga.

O palco Regionalidades conta com duas apresentações por dia, iniciando às 17h a partir do dia 22 de julho até o fim do evento.

Outra novidade é o Palco Lo-Fi, onde se apresentarão artistas da música independente pernambucana. Alguns nomes são Babi Jaques e Lasserre, Tonfil, N’Zambi, Jáder, Tagore, Abulidu, Tatupeba e Maracatu Pro Mundo.

A proposta desse polo de apresentações é “apresentar ao público shows e debates sobre inovação, criação e circulação da produção musical da periferia e cultura popular, bem como um panorama da música contemporânea de Pernambuco.”



Programação do Festival de Inverno de Garanhuns 2023

Confira abaixo as principais atrações:

Pernambuco Lo-Fi

Babi Jaques e Lasserre

Tonfil

N’Zambi

Jáder

Tagore

Abulidu

Tatupeba

Maracatu Pro Mundo



Palco Pop

Projeto Cena Peixinhos

Mestre Ambrósio

Em Canto e Poesia

Assisão

Cascabulho

Zé Brown e Caju e Castanha



Black Pantera e Devotos



Mundo Livre S/A



Larissa Lisboa



Odair José



Clayton Barros



Tribo de Jah



Gabi da Pele Preta



Bonsucesso Samba Clube



Banda Eddie



Cultura Popular - Polo Ariano Suassuna

Maracatu Estrela de Ouro de Aliança



Maracatu Estrela Brilhante de Igarassu



Velho Xaveco



Banda de Pífanos Folclore Verde



Cambinda Velha de Pesqueira



Samba de Véio da Ilha de Massangano

Polo Regionalidades

Rabecado



Maciel Salú



Cezzinha



Santanna O Cantador



André Macambira



Bande Pau e Corda



Colibri Brasil



Lucas dos Prazeres



Escurinho e Quinteto Paraíba



Banda Vinil Gonzagueira



Dudu do Acordeon



Banda Som da Terra



Isabela Moraes



Quinteto Violado



Terezinha do Acordeon



Jota Michiles



Ciel Santos



Nena Queiroga



Polo Itinerante

Bloco Afro Lamento Negro

Maracatu Águia Misteriosa



Quadrilha Junina Raizes do Nordeste



Afoxé Omó Inã



Bloco das Flores



Caboclinho Canidé



Sociedade dos Bacamarteiros do Cabo



Clube de Boneco Seu Malaquias



Polo Instrumental

Fábio Aladdin Trio



Ricardo Vignini



Quinteto Parambuco



Nino Alves



Betto do Bandolim



A Trombonada



Mobile Jazz Band



Júnior Cap



Gilú Amaral



Roberto Lima



Violeiro Bacurau Trio



Sagrama



Banda Us Cafuçu



Adilson Ramos



Dito Choro

Palco Castainho

Bloco Caravana Andaluza do Engenho Abreus



Grupo de Capoeira Angola Ifé Mestra Ana Lúcia



Mestre Galo Preto



Afoxé Oyá Alaxé



Cia de Dança Giselly Andrade



Grupo Coco dos Pretos



Figuinho - Polo Infantil

contação de histórias



oficinas



exibições de filmes



apresentações da cultura popular, teatrais, circenses e musicais



Catedral

Dupla Rafael Marques e Júlio César, no concerto Pernambuco e o Choro



João Paulo Albertim convida o Quinteto Pernambuco e o bandolinista e compositor Marcos César



Contracantos, comandado pelo maestro Flávio Medeiros



Quinteto Makamo



Mostra Audiovisual do Festival de Inverno de Garanhuns

Propriedade, de Daniel Bandeira



Rio Doce, de Fellipe Fernandes



Praça da Palavra

Wellington de Melo



Sidney Rocha



Clarice Hoffman



Pochyua Andrade



Odailta Alves



Nivaldo Tenório



Galeria Galpão e Galeria Arte, Artesanato e Moda

Exposições de fotografia, artes visuais, design e moda

Fotografia

Encantados, de Allan Luna



Luz Quilombola – Castainho de Dentro pra Fora, de Iezu Kaeru



Ciano, Cidade, de Gabriella Ambrosio



Para Borboletas, de Roberta Laleska



Nas Cinzas das Horas, de Nivaldo Carvalho



Sorrir Junto, de Gabriela Vasconcellos Cavalcante



Tamancos, de Amanda Oliveira



Artes Visuais

Exposição Miró Eterno que celebra a memória do poeta Miró da Muribeca, homenageado que este ano dá nome à Praça da Palavra



Design e Moda

Projeto Moda Periférica by Mendx



Projeto Sublime Obscuro: Narrativas do Inconsciente Grotesco



Exposição Desafio Criativo MMA, Retratos Tipográficos In Memoriam



Gastronomia

Iran Xukuru com o debate “Kringó kronengo – o Bom comer Xukuru: alimento do corpo, mente e espírito”



A família de Dona Menininha, Patrimônio Vivo de Pernambuco e mestre em alfenim de agrestina



Visitações ao Museu do Queijo Coalho



Chef Thiago das Chagas



Formação - Cursos

Profissionalização (iluminação, sonorização, direção de palco e roadie, direção artística e cinema de animação)



Aperfeiçoamento (produção cultural e documentação)



Sustentabilidade



Artesanato

Associação Cultural dos Mamulengueiros



Artesãos de Glória do Goitá



Mestre Assis Calixto, Patrimônio Vivo de Pernambuco



Festival de Inverno de Garanhuns: veja a programação completa do Palco Mestre Dominguinhos



21/7 - Sexta-feira

20h - Orquestra Sanfônica Mestre Dominguinhos

21h30 - Isaar de França

23h10 - Lenine: Rizoma

0h50 - Maneva



22/7 - Sábado

19h30 - Os Valvulados

20h50 - Erisson Porto

22h30 - Lula Queiroga

0h10 - O Teatro Mágico

1h50 - George Israel + Leoni

23/7 - Domingo

20h - Cantoria Crua

21h30 - Geraldo Azevedo

23h - Liv Moraes: Choram Sanfonas para Dominguinhos com Gennaro, Beto Hortis, Luizinho de Serra e Terezinha do Acordeon

9h50 - Atração surpresa

19h30 - Carlos e Fábio

20h - Mônica Almeida

21h30 - Priscila Senna

23h - Otto canta Reginaldo Rossi

0h50 - Conde Só Brega

25/7 - Terça-feira



20h - Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério

21h30 - Academia da Berlinda

23h - Patu Fu

0h50 - Atitude 67

26/7 - Quarta-feira

20h - Mirelly Araújo

21h30 - Erica Natuza

23h - Tiago Iorc

0h50 - Baile Simonal com Wilson Simoninha, Max de Castro e Sandra de Sá

27/7 - Quinta-feira

19h30 - Andrea Amorim

20h50 - Tamarineira Azul

22h30 - Mombojó

0h10 - Arnaldo Antunes

1h50 - Nação Zumbi

28/7 - Sexta-feira

19h - Amor Eterno

20h - Barbarize

22h30 - Gabriel O Pensador

23h30 - Uana

1h20 - Atração surpresa

29/7 - Sábado

19h30 - Jam 212

20h50 - Zeh Lucas

22h30 - Volver

0h10 - Paulo Miklos

1h50 - Ave Sangria

30/7 - Domingo

19h30 - Almério

20h50 - Rogério Dera

22h30 - Uptown Blues Band & Derico Sciotti

0h10 - Frejat

1h50 - Baby do Brasil