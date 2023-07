Programação gratuita comemora quatro anos do Porto Dragão

Para celebrar os quatro anos de criação do Hub Cultural Porto Dragão, o equipamento irá receber neste sábado, a partir das 16 horas, uma programação artística gratuita com música e arte urbana. O momento marca, ainda, um novo ciclo do equipamento, que passa a adotar oficialmente o novo nome.

A programação de aniversário inclui show do rapper 6utto, intervenções de arte urbana, abertura da exposição "Concreto Team" e apresentações da DJ Bugzinha, da comunidade Ilé Asé Ómó Tiféo e da Caravana Cultural.

Na parte musical, a programação abre com a apresentação “Omi Oyá - Águas que rezam dançando” na Praça das Artes, seguida do cortejo de percussão da Caravana Cultural, que parte do Coreto do Poço da Draga. O show de 6utto, que apresenta o EP "Parábolas da Favela", e o set da DJ Bugzinha ocorrem em frente ao equipamento.

Já no braço de arte urbana, o Porto Dragão e o Festival Concreto realizam ações em parceria. A primeira atividade será uma intervenção das artistas Crimes Passionais e Terroristas del Amor, que criarão um mural na fachada do local.

Já a exposição "Concreto Team" reúne obras de Alice Dote, Berin, Brooks, Charles Lessa, Crimes Passionais, Franklin Stein, Luci Sacoleira, Otavio Rodrigues, Siba e Terroristas del Amor. A visitação ocorre até 23 de julho.

O Hub Cultural Porto Dragão, anteriormente conhecido somente como Porto Dragão, é um equipamento da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, gerido em parceria com o Instituto Dragão do Mar (IDM), que promove ações de desenvolvimento e valorização da arte e cultura.

4 anos do Hub Cultural Porto Dragão

Quando: sábado, 15, a partir de 16 horas

sábado, 15, a partir de 16 horas Onde: Hub Cultural Porto Dragão (rua Boris, 90 - Centro)

Hub Cultural Porto Dragão (rua Boris, 90 - Centro) Gratuito

Mais informações: @portodragaoce

Confira a programação completa



16 horas - Omi Oyá - Águas que rezam dançando, com comunidade do Ilé Asé Ómó Tifé, na Praça das Artes

16 horas - Intervenção Urbana, com Crimes Passionais e Terroristas del Amor (parceria com Festival Concreto), em frente ao Porto Dragão

17 horas - Cortejo com Caravana Cultural, no Coreto do Poço da Draga

18 horas - Abertura da Exposição "Concreto Team" (parceria com Festival Concreto), na Praça das Artes

19 horas - Show de 6utto, em frente ao Porto Dragão

20 horas - Discotecagem com DJ Bugzinha, em frente ao Porto Dragão

