Globo de Ouro: "Wandinha", "The White Lotus" e "Avatar" são indicados

O Globo de Ouro anunciou na manhã desta segunda, 12, os indicados da próxima edição do prêmio. Na seara do cinema, os mais indicados foram o drama "Os Banshees de Inisherin" e o longa de ação "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo", com oito e seis indicações respectivamente. Já na TV, a comédia "Abbot Elementary" desponta em cinco categorias, com obras como "The Crown" e "The White Lotus" figurando com quatro indicações. A cerimônia do Globo de Ouro acontece em 10 de janeiro de 2023.

Na categoria de Melhor Filme de Drama, disputam "Avatar: O Caminho da Água", "Elvis", "Os Fabelmans", "Tár" e "Top Gun: Maverick". Já na disputa de Comédia, foram indicados "Babylon", "Os Banshees de Inisherin", "Todo Lugar ao Mesmo Tempo", "Glass Onion: Um Mistério Knives Out" e "Triângulo da Tristeza".

Nas principais categorias de TV, foram indicados em Drama "Better Call Saul", The Crown", "A Casa do Dragão", "Ozark" e "Ruptura". Em Comédia, disputam "Abbott Elementary", "The Bear", "Hacks", "Only Murders in the Building" e "Wandinha". Já em Série Limitada, Antologia ou Filme para TV, estão no páreo "Black Bird", "Dahmer: Um Canibal Americano", "The Dropout", "Pam & Tommy" e "The White Lotus".

Após crise nos últimos anos por denúncias de racismo e corrupção na Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, que promove o evento, a busca é por tentar retomar a credibilidade e relevância.

Entre os passos empreendidos pela instituição, o principal foi a atualização do quadro de votantes, que passou a ser mais diverso em raça, gênero e nacionalidade. A HFPA já conta com a jornalista Ana Maria Bahiana como membro e, neste ano, cinco brasileiros se juntaram ao grupo com direito a voto, incluindo o crítico cearense Daniel Herculano. Completam a lista Enoe Lopes Pontes (Bahia), Isabel Wittmann (São Paulo), Kel Gomes (Minas Gerais) e Mario Abbade (Rio de Janeiro).

Confira destaques entre os indicados

Melhor Filme de Drama

"Avatar: O Caminho da Água"

"Elvis"

"Os Fabelmans"

"Tár"

"Top Gun: Maverick"

Melhor Atriz - Drama

Cate Blanchett, por "Tár"

Olivia Colman, por "Empire of Light"

Viola Davis, por "A Mulher Rei"

Ana de Armas, por "Blonde"

Michelle Williams, por "Os Fabelmans"

Melhor Ator - Drama

Austin Butler, por "Elvis"

Brendan Fraser, por "A Baleia"

Hugh Jackman, por "O Filho"

Bill Nighy, por "Living"

Jeremy Pope, por "The Inspection"

Melhor Filme de Comédia ou Musical

"Babylon"

"Os Banshees de Inisherin"

"Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"

"Glass Onion: Um Mistério Knives Out"



"Triângulo da Tristeza"

Melhor Atriz - Comédia ou Musical

Lesley Manville, por "Sra. Harris vai a Paris"

Margot Robie, por "Babylon"

Anya Taylor-Joy, por "O Menu"

Emma Thompson, por "Boa Sorte, Leo Grande"

Michelle Yeoh, por "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"

Melhor Ator - Comédia ou Musical

Diego Calva, por "Babylon"

Daniel Craig, por "Glass Onion: Um Mistério Knives Out"

Adam Driver, por "Barulho Branco"

Colin Farrel, por "Os Banshees de Inisherin"

Ralph Fiennes, por "O Menu"

Confira lista completa no site do prêmio

