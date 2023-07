Projeto Musicou abre inscrições para aulas gratuitas de música

O Musicou, programa da Sustenidos Organização Social de Cultura que atua na educação musical gratuita, traz ao Ceará a segunda edição das oficinas de férias. O projeto será realizado entre os dias 17 e 28 de julho nos núcleos de cada estado, sendo os cearenses localizados em Fortaleza, Quixadá e Quixeramobim. As inscrições podem ser realizadas até esta sexta-feira, 14, na cidade de interesse do aluno.

As aulas variam de acordo com cada sede e serão ministradas pelos professores de cada local. Em Fortaleza, por exemplo, ocorrerão três oficinas: Leitura de Partitura para Acordeão e demais Instrumentos; Prática de grupo vocal; e Construindo sons com a base do ritmo do coco. Para participar, não é necessário possuir instrumentos próprios nem conhecimentos prévios sobre música.

O Projeto Musicou está com inscrições gratuitas atá a sexta-feira, 14 Crédito: Divulgação

“As oficinas de férias pretendem oferecer uma oportunidade de aproximação com o fazer musical num período de curta duração para aqueles que não têm disponibilidade para uma oficina de média duração ou um curso de formação oferecido pelo Musicou ao longo do semestre”, explica Valéria Zeidan, coordenadora pedagógica do Musicou. Durante o restante do ano, os núcleos cearenses oferecem aulas de iniciação musical para crianças de 6 a 8 anos e de canto coletivo, percussão e sanfona para jovens e adultos.

Para Maria Evelyn, aluna de 16 anos da sede de Fortaleza, o projeto é uma oportunidade para se expressar musicalmente sem medo de errar. “O Musicou é um lugar onde posso ser eu mesma, uma oportunidade maravilhosa que tive, onde ganhei vários conhecimentos e pessoas que me ajudam bastante na área musical”, conta a estudante.

O Musicou foi oficialmente inaugurado em abril de 2022, com cinco núcleos espalhados pelo Brasil, incluindo o de Fortaleza. Cada sede possui, aproximadamente, 155 vagas para aulas coletivas realizadas presencialmente, com dias e horários que variam segundo a realidade de cada município.

Oficina de férias do Musicou



Onde: Fortaleza, Quixadá e Quixeramobim



Fortaleza, Quixadá e Quixeramobim Quando: 17 a 28 de julho



17 a 28 de julho Inscrições: até sexta-feira, 14



até sexta-feira, 14 Mais informações: site da Sustenidos



