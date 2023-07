Bob Marley terá trajetória contada em filme; assista 1º trailer

Kingsley Ben-Adir será Bob Marley em cinebiografia que irá narrar a carreira e trajetória do ícone do reggae

Um dos principais nomes do reggae mundial, Bob Marley terá sua vida e a trajetória contada na cinebiografia “Bob Marley: One Love”. Com estreia prevista para o primeiro semestre de 2024, o longa-metragem ganhou o primeiro trailer oficial nesta quinta-feira, 6.

Estrelado por Kingsley Ben-Adir, que atualmente interpreta o vilão Gravik em “Invasão Secreta”, o filme tem direção e roteiro assinado por Reinaldo Marcus Green, de “King Richard: Criando Campeões” (2021) e “Monsters and Men” (2018).

No longa-metragem, o público irá acompanhar a carreira de Bob Marley, músico jamaicano e ícone dos anos 1960 que marcou gerações com canções que compartilham mensagens de paz, amor e união.

Produzido pela Paramount Pictures, “Bob Marley: One Love” também irá retratar o atentado sofrido pelo músico em sua residência na Jamaica, em 1976, além do show “One Love Peace Concert”, de 1978, que selou a paz no país.

A produção da cinebiografia tem participação de Ziggy e Cedella Marley, filhos de Bob, e Rita Marley, esposa do cantor, além de Brad Pitt, Robert Teitel, Jeremy Kleiner e Dede Gardner.



