Crítica: 'Invasão Secreta' diminui ritmo, mas mantém consistência

"Invasão Secreta" entrega dois episódios iniciais repletos de intensidade: mortes impactantes, cliffhangers (técnica para gerar suspense no final de um episódio, o que deixa o público curioso para saber o que acontece a seguir) e um vilão imponente que cativa desde o primeiro momento. No entanto, a série também encontra um momento para respirar e aprofundar ainda mais sua trama.

Logo de cara, somos apresentados ao plano de Gravik, interpretado (Kingsley Ben-Adir) revelado ao conselho Skrull, que foi apresentado no episódio anterior.

Uma vez mais, a série evita criar suspenses desnecessários, optando por uma abordagem mais pé no chão, sem tramas mirabolantes e mistérios superficiais. Essa escolha se mostra cada vez mais acertada no contexto das séries do gênero, o que é excelente.

Conforme o episódio passa, podemos ver a dimensão do poder da rebelião concebida pelo líder skrull, que se infiltrou de forma quase simbiótica no governo. O que deixa no ar o quão longe as ambições de Gravik nos levarão e em quem o espectador pode ou não confiar.

Em seguida, entendemos um pouco da relação de Fury e sua esposa skrull, Priscilla, interpretada pela atriz Charlayne Woodard. Como disse acima, a série não perde tempo com mistérios bobos e sem sentido, e deixa claro logo de cara que Fury sabe que sua esposa não é humana, e foca em desenvolver a relação dos dois naquele momento, que claramente não está bem. Isso devido ao sumiço proposital de Fury.

Apesar de pouco mostrar sobre o passado Fury (Samuel L. Jackson) e Priscilla, a série faz questão de contar um pouco mais sobre a trajetória do personagem, mas não de uma forma expositiva e clichê.

Após se reencontrar com Talos (Ben Mendelsohn), Fury pede desculpas ao parceiro de longa data, o que já mostra o quão fragilizado aquele personagem, que sempre se mostrou imponente está.

Durante o caminho em direção à residência de uma figura importante do governo, que foi substituída por um skrull, Talos e Fury interagem, revelando a grande dívida que Fury tem com os skrulls, especialmente com Talos.

Isso expõe como a importância do personagem na S.H.I.E.L.D. e em todo o Universo Cinematográfico da Marvel (UCM) se deve em grande parte à ajuda prestada pelos skrulls, incluindo Talos, que operavam nas sombras para ajudar Fury, enquanto ele era promovido e vangloriado.

Quando bato na tecla de que a série não acredita em clichês, não estou exagerando. Assim como Gravik, podemos ver aqui que Fury também está disposto a ir às últimas consequências para impedir o antigo aliado. Mostrando que não existe preto e branco, bem ou mal. Mas sim motivações (questionáveis ou não) de cada um dos personagens, o que se aproxima muito mais da realidade.

Além disso vemos que de ingênuo o vilão não tem nada, já que enquanto executava seu plano para iniciar a guerra com os humanos, aprontava uma armadilha para G'iah (Emilia Clarke). Mostrando que cada ação dos personagens envolvidos na trama tem uma consequência palpável.

O diretor Ali Selim organiza bem a trama e mostra, cada vez mais, seu estilo de direção. E mesmo dentro do gênero saturado de espionagem, a série mantém-se madura e inovadora, apresentando elementos que transcendem o convencional e trazendo uma abordagem renovada.

“Invasão Secreta” se mostra, a cada episódio, uma das produções mais promissoras do UCM, e chega ao meio de sua temporada com qualidade e constância necessárias para prender o público.

Mas apesar disso, o episódio acaba se encerrando de forma mais fraca, e apelativa. O que não diminui sua qualidade em um todo, mas que, comparado aos outros, deixa a desejar.



