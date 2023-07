Alceu Valença coloca sua casa em Olinda para alugar no Airbnb

Sobrado de Alceu Valença, em Olinda, está disponível para alugar no Airbnb

Já imaginou se hospedar no icônico sobrado de Alceu Valença em Olinda, no Pernambuco? Essa experiência pode se tornar real. É que o cantor e compositor colocou o seu sobrado colorido, na Casa Estação da Luz, disponível para locação na plataforma Airbnb.

A propriedade se destaca por sua arquitetura em estilo imperial e também pela magnificência de sua área construída. Preservando as características originais de sua construção, tanto o Sobrado Alceu Valença quanto a Casa Estação da Luz que, desde 2022, funciona como um centro de arte e cultura no Brasil, refletem a alma criativa do cantor.

Não à toa, foi o local escolhido para celebrar o casamento do cantor com Yanê Montenegro, em 2004. Além disso, a Casa Estação da Luz também herdou o nome de uma de suas músicas mais emblemáticas, cuja letra está estampada na escadaria que dá acesso à acomodação.

Agora, o espaço está disponível somente no Airbnb para oferecer aos fãs e hóspedes uma estadia imersa em tradição no coração do centro histórico de Olinda.

Sobrado de Alceu Valença, em Olinda, está disponível para alugar no Airbnb Crédito: Airbnb/Divulgação

“Essa casa é muito importante para mim e para aqueles que acompanharam meu trabalho ao longo dos anos. Poder disponibilizá-la no Airbnb e receber hóspedes que valorizam a cultura tanto quanto eu é um presente e um prazer incrível”, diz Alceu, que completou 77 anos de idade em 1º de julho.

Sobrado Alceu Valença: conheça o local

A casa está localizada no coração do Centro Histórico de Olinda, a pouco mais de 19 km do Aeroporto Internacional de Recife, em Pernambuco.

Possui áreas amplas e confortáveis, vistas incríveis, além de comodidades úteis, como wi-fi, ar-condicionado, utensílios de cozinha e um jardim de tirar o fôlego.

Em comemoração ao mês do aniversário de Alceu Valença, uma estadia única de duas noites estará disponível para dois hóspedes de 21 a 23 de julho, por R$ 400 a noite.

Sobrado de Alceu Valença, em Olinda, está disponível para alugar no Airbnb Crédito: Airbnb/Divulgação

A reserva poderá ser realizada a partir desta quinta-feira, 6, às 13 horas, horário de Brasília, através da página da casa no Airbnb. Os hóspedes são responsáveis por suas próprias viagens de ida e volta para Olinda.

Com exceção das datas de 21 a 23 de julho, o Sobrado Alceu Valença permanecerá disponível no Airbnb mediante disponibilidade da Casa Estação da Luz.



