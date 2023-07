Cinema a R$ 8: shopping de Fortaleza faz promoção em ingressos

Cinemas Benfica comemora 18 anos com ingresso promocional em todas as sessões

Nesta quarta-feira, 5, a rede de Cinemas Benfica realiza uma promoção de ingressos para os filmes em cartaz. Em celebração aos 18 anos do espaço de cinema localizado no Shopping Benfica, todas as sessões terão entrada promocional no valor de R$8.

A promoção de aniversário valerá para todas as sessões, sendo elas 2D ou 3D, dos filmes que estão em exibição na grade do Cinemas Benfica.

Atualmente, a programação da rede conta com os filmes “Indiana Jones e a Relíquia do Destino”, “Ruby Marinho: Monstro Adolescente”, “Elementos” e “The Flash”.

Os ingressos promocionais devem ser adquiridos antecipadamente pelo site do Cinemas Benfica ou na bilheteria presencial do shopping.

18 anos do Cinemas Benfica

Quando : quarta-feira, 5, durante todo o dia



: quarta-feira, 5, durante todo o dia Onde : Cinemas Benfica, Shopping Benfica (avenida Carapinima, 2200 - Benfica)



: Cinemas Benfica, Shopping Benfica (avenida Carapinima, 2200 - Benfica) Quanto : R$8; todas as sessões



: R$8; todas as sessões Vendas : site Cinemas Benfica e bilheteria presencial do Shopping



: site Cinemas Benfica e bilheteria presencial do Shopping Mais informações : (85) 3223.2289

: (85) 3223.2289 Instagram: @shoppingbenfica



