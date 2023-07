Atriz de 'Smallville', envolvida em seita sexual, deixa prisão

Allison Mack deixa a prisão após cooperar com as autoridades federais na investigação contra Raniere, líder da seita na época

A atriz Allison Mack, amiga íntima do jovem Superman na série “Smallville”, foi solta da prisão federal na Califórnia, nos Estados Unidos, na segunda-feira, 3. A atriz pagava pelo crime de envolvimento em um seita sexual que chantageava mulheres para ter relações com o líder do culto Keith Raniere.

"Ao longo de todo o tempo, eu acreditei que as intenções de Keith Raniere eram de ajudar pessoas", disse ela ao ser presa. "Eu estava errada. Eu agora percebo que eu e outras pessoas engajamos em condutas criminosas".

Leia também | Kevin Spacey é chamado de 'predador' durante julgamento de assédio

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Allison deixa a prisão após cooperar com as autoridades federais contra Raniere. Ele foi condenado a 120 anos após ser condenado por acusações de tráfico sexual. Quanto à condenação da atriz, em 2021, foram três anos de prisão. Ela foi considerada culpada de manipular mulheres para se tornarem escravas sexuais do líder de um grupo chamado Nxivm. A atriz também teve que pagar uma multa de US$20 mil (cerca de R$ 100 mil na época).

Para entrar para o grupo secreto dentro da Nxivm, as mulheres eram obrigadas a entregar segredos pessoais que pudessem arruinar suas reputações, de acordo com a atriz. A seita também coletava fotos explícitas e vídeos dos membros, além de assumir suas propriedades.

Leia Mais Ludmilla dará ingressos para show no Rio aos doadores de sangue

51º Festival de Cinema de Gramado seleciona filmes cearenses

Diretor José Celso Martinez está na UTI após incêndio em apartamento

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui