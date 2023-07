Olivia Rodrigo: cantora retorna à música com single 'Vampire'

Vencedora de três Grammys, Olivia Rodrigo retorna com o primeiro single do novo álbum chamado “GUTS”. Nesta sexta-feira, 30, a cantora lançou o videoclipe da música “Vampire”, com uma letra de doer corações.

Olivia, que ficou conhecida pelo seu primeiro álbum pop repleto de referências visuais, voltou mais uma vez falando sobre suas frustrações no campo romântico. A estrela entrega uma balada pop-rock e um visual repleto de cenas dramáticas.

Para a Pitchfork, referência na crítica internacional, Vampire começa com um teclado melancólico de piano, mas, em vez de desmoronar em lágrimas, Rodrigo ferve de raiva enquanto reclama do ex-namorado por sua superficialidade e comportamento manipulador.

Nas redes sociais, os fãs de Olivia apontam que a letra da música é indireta para o breve relacionamento de seis meses que teve com o artista Adam Faze. Confira abaixo mais detalhes sobre a música:

Olivia Rodrigo: confira o refrão da letra de “Vampire”

'cause i've made some real big mistakes

But you make the worst one look fine

I should've known it was strange

You only come out at night

I used to think i was smart

But you made me look so naive

The way you sold me for parts

As you sunk your teeth into me, oh

Bloodsucker, famef*cker

Bleeding me dry like a goddamn vampire

Vampiro - tradução

Porque eu cometi alguns erros realmente grandes

Mas você faz o pior parecer ok

Eu deveria saber que era estranho

Você só sai à noite

Eu costumava pensar que eu era inteligente

Mas você me fez parecer tão ingênua

A maneira como você me vendeu por peças

Como você afundou seus dentes em mim, oh

Sugador de sangue, sugador de fama

Tomando meu sangue até secar como um maldito vampiro

Olivia Rodrigo: assista ao clipe de “Vampire”

Olivia Rodrigo: o que a cantora falou sobre o novo álbum "GUTS"

Em entrevista à Billboard, a artista contou que a faixa criada com Daniel Nigro (um dos responsáveis pelo álbum "Sour") representa sentimentos comuns, mas que são "difíceis de expressar".

"Eu acho que é apenas uma música sobre se sentir usado, e toda a raiva, arrependimento e desgosto que vem com isso. E acho que é um sentimento comum, seja alguém famoso ou não", ela disse.

"Isso foi algo que estava realmente borbulhando dentro de mim - é uma música meio raivosa, e acho que tenho muitos problemas para expressar sentimentos como raiva e arrependimento, esses são particularmente difíceis de expressar."

"Eu vou para a composição para expressar esses sentimentos que não são muito confortáveis de expressar na vida cotidiana. Então foi uma experiência muito terapêutica escrever essa música", garantiu Olivia.