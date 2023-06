Vovó do sexo, apresentadora Sue Johanson morre aos 93 anos

A apresentadora de TV Sue Johanson morreu nesta quarta-feira, 28, aos 93 anos anos. Educadora canadense, ela ficou famosa pela forma direta e simples com que abordava temas sobre a sexualidade.

Nascida em 13 de março de 1930, morava numa instituição de longa permanência para idosos em Ontário, Canadá. Sua morte foi cercada pelos familiares.

Conversando sobre sexo

Sua história profissional começa como enfermeira, até que, nos anos 1980, ela abre uma clínica de controle da natalidade na escola da filha. A proposta era dar apoio aos jovens da instituição que estavam descobrindo a adolescência.

Em seguida, no rádio, ela chamou atenção com o programa "Saturday Night Sex Show", transmitido ao vivo pela Rádio Toronto. Sua popularidade cresceu e ela migrou para a TV em 1996.

Seus conselhos sexuais, sempre francos e sem arrodeios, seguiram populares no programa "Talk Sex With Sue Johanson", que ficou no ar por anos sendo transmitido para muitos países no mundo, incluindo o Brasil pelo canal GNT.

Por aqui, o programa de Sue foi rebatizado de "Falando de Sexo". "Só na década de 1980, quando passei a trabalhar numa clínica para adolescentes e a responder dúvidas dos jovens, decidi me especializar em sexo. Achei que se os esclarecesse do meu jeito, com humor, seria melhor. Ninguém reclamou e continuei", disse Johanson ao jornal O Globo, quando visitou o Páis em 2005. Fã também de costura e jardinagem, ela deixa três filhos.

