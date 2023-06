Show de Roberto Carlos em Fortaleza tem nova data; saiba informações

O Rei Roberto Carlos fará show em Fortaleza no dia 16 de agosto, no Centro de Formação Olímpica

O show de Roberto Carlos em Fortaleza irá acontecer em nova data e local. A apresentação do Rei na Capital irá ocorrer no dia 16 de agosto, uma quarta-feira, no Centro de Formação Olímpica (CFO).

Inicialmente, o show estava marcado para o dia 2 de dezembro, no Centro de Eventos do Ceará. A mudança de data foi divulgada na tarde desta quarta-feira, 28.

Os ingressos para o show do Roberto Carlos em Fortaleza já estão à venda no site do Eventim. Com valores de inteira entre R$ 390 e R$ 680, os interessados na apresentação do Rei também poderão comprar na bilheteria do CFO a partir de sexta-feira, 30, às 10 horas.

Roberto Carlos em Fortaleza

A última apresentação do cantor na Capital foi em 2018. Na ocasião, Roberto Carlos se apresentou no Centro de Formação Olímpica, no bairro Castelão.

Show Roberto Carlos em Fortaleza

Quando: quarta-feira, 16 de agosto, às 21 horas



Onde: Centro de Formação Olímpica (avenida Alberto Craveiro - Castelão)



Quanto: de R$ 390 a R$ 680 (valores de inteira)



Vendas: no site do Eventim; bilheteria do CFO a partir de sexta-feira, 30, às 10 horas



