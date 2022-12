Centro de Design do Ceará abre com nova edição da Trama Afetiva

Com tema de "Novos Ventos", a nova edição do festival multicultural Trama Afetiva traz painéis formativos, oficinas, exposições e diálogos na programação

O Centro de Design do Ceará está de portas abertas. O equipamento que faz parte do Complexo Cultural Estação das Artes inaugura com nova edição do festival multicultural Trama Afetiva. A programação tem início nesta terça, 13 de dezembro, e segue até o dia 18.

Estimulando a criatividade, a reflexão e o design a partir de resíduos têxteis descartados, o festival tem direção criativa do cearense Jackson Araújo e realiza edições desde 2014. A programação inclui painéis formativos, oficinas, exposições e diálogos.

Essa edição tem como tema “Novos Ventos” em alusão aos talentos que emergem do design cearense. O objetivo é "incentivar o diálogo sobre design, moda e inovações sustentáveis sob a perspectiva da valorização dos processos criativos e produtivos que privilegiam a inclusão e diversidade aliadas aos conceitos de lucratividade, transparência e comprometimento ambiental".

As atividades são gratuitas e abertas ao público. Confira a programação completa:

Terça-feira, 13 de dezembro

- Abertura

- Exibição do filme "Amanhã chegou" - Como podemos mudar o jogo da devastação por meio do consumo consciente e da educação ambiental

Convidada: Renata Simões

Mediação: Rogério Zé

Horário: 19 horas

Local: Auditório (Térreo)



Quarta-feira, 14 de dezembro

Painel: Economia Afetiva - Uma forma de reinventar o design pela valorização de ganhos coletivos

Convidados: Jackson Araujo e Luca Predabon

Horário: 10h às 11 horas

Local: Auditório (Térreo)

Panel: Designers Tutores - Diversas formas de atuar no gráfico, no produto e no ativismo

Convidados: Celina Hissa (CE), Érico Gondim (CE), Jorge Feitosa (CE), Joana Lira (PE) e Paloma Gervásio Botelho (SP)

Mediação: Jackson Araujo

Horário: 11h às 12 horas

Local: Auditório (Térreo)

Quinta-feira, 15 de dezembro

Painel: Identidade Gráfica - Como contar histórias consistentes por meio de elementos visuais

Convidados: Allyson dos Reis (Estúdio Abracadabra), Joana Lira e Vinícius Teixeira (MOOC)

Mediação: Luca Predabon

Horário: 10h às 11 horas

Local: Auditório (Térreo)



Sexta-feira, 16 de dezembro

Painel: Design Decolonial - Design como força produtiva de pessoas negras e indígenas

Convidados: Cláudia Marinho, Marcia Ganem e Rodrigo Tremembé

Mediação: Paloma Gervásio Botelho

Horário: 10h às 11 horas

Local: Auditório (Térreo)



Sábado, 17 de dezembro

Painel: Design Circular - Como pensar produtos que sejam ambientalmente responsáveis em todos os seus estágios

Convidados: Carol Garcia, Itiana Pasetti e Flávia Vanelli

Mediação: Paloma Gervásio Botelho

Horário: 10h às 11 horas

Local: Auditório (Térreo)

Painel: Lixo Não Existe - A ressignificação de resíduos sólidos

Convidados: Ruth Aragão e Musamara Mendes

Mediação: Jackson Araujo

Horário: 11h às 12 horas

Local: Auditório (Térreo)



Atividades para estudantes selecionados por edital

14 a 18 de dezembro

Oficina Trama Têxtil: Atividades para 10 alunos selecionados por meio de edital, com co-criação, prototipagem e confecção de peças em resíduos sintéticos.

Mediação: Jackson Araujo e Luca Predabon

Horário: 10h às 17 horas

Local: Laboratório de Prototipagem (1º andar)

Oficina Trama Gráfica: Atividades para 5 alunos selecionados por meio de edital, com criação de produtos gráficos em risografia.

Tutoria: Joana Lira

Horário: 10h às 17 horas

Local: Laboratório de Prototipagem (1º andar)

Trama Afetiva - Festival Multicultural



Quando: 13 a 18 de dezembro, 10h às 12 horas e de 13h às 17 horas

Onde: Centro de Design do Ceará, Complexo Cultural Estação das Artes (Rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Programação transmitida pelo Youtube da Secult Ceará

