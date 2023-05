Descubra por que vale a pena jogar Call of Duty: MW II

É mais do mesmo… Mas continua funcionando muito bem. É difícil achar uma definição melhor para o Call of Duty atual que não seja: “é melhor do que os últimos, mas não é suficiente”. Não há nada ruim de verdade nele (exceto pelo sistema terrível de perks), contudo Modern Warfare 2 é mais um que não consegue trazer aquela empolgação que sentíamos na época do PS3.

Será que é culpa do jogo ou nossa? Um pouco de cada, com certeza. Chega um momento em que a queda de interesse afeta todo mundo. Os jogadores já sabem como tudo funciona, e os desenvolvedores não podem mudar a fórmula além de um certo ponto.

Jogo já se tornou um clássico

Ainda assim, continuamos jogando ano após ano, e não deixa de ser divertido. Só se tornou um tipo de obrigação anual do que algo que consuma todo seu tempo livre naturalmente. Porém, MW2 até que tem se esforçado. Após um começo esquisito, ele recebeu poucas atualizações, enquanto a Activision se preocupava mais com Warzone 2.0. O jogo tem ganhado mais atenção na parte 6v6, que é o que interessa para a maioria dos fãs.

Novos recursos

Três novos mapas na segunda temporada deram um destaque a algo que estava comprometendo o jogo. Algo inesperado foi ver bem mais atenção dada ao modo ranked, com várias mudanças em relação a anos anteriores para que mais jogadores se interessem em jogar essas partidas mais controladas (4v4 com as regras da COD League).

Em contrapartida, acrescentaram modos mais descompromissados e o modo gunfight, aquele 2v2 com pouco limite de tempo que estreou no MW de 2019 e que deve retornar na terceira temporada. Já outras partes do pacote de Modern Warfare II estão um pouco mais para trás – algumas por falta de comunicação, outras por falta de entusiasmo do público.