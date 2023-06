The Walking Dead libera 1º teaser do spin-off de Daryl Dixon

A AMC disponibilizou o primeiro teaser do spin-off de "The Walking Dead", protagonizado pelo personagem Daryl Dixon

Na nova divulgação do spin-off de "The Walking Dead", Daryl Dixon, interpretado por Norman Reedus, aparece em uma jornada na França, enfrentando novos inimigos e zumbis. A produção está prevista para estrear no segundo semestre deste ano.

Inicialmente a trama foi pensada para focar em Daryl e Carol, mas a atriz Melissa McBride desistiu da participação em 2022.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira a sinopse oficial:

"Daryl acorda em França e tem dificuldade em perceber o como e o porquê de lá ter ido parar. Parte da narrativa, passa então por retratar a sua jornada pela descoberta deste mistério, na esperança de conseguir regressar a casa. Conforme avança neste caminho, começa a formar algumas relações que acabam por complicar um pouco este seu plano inicial".

A primeira temporada de "The Walking Dead: Daryl Dixon" terá seis episódios, escritos por David Zabel, Jason Richman, Coline Abert, Shannon Goss, Jason Richman, e Laura Snow.



Sobre o assunto Após queda de audiência, "The Walking Dead" chega ao fim e consolida fenômeno

The Walking Dead ganha novo spin-off; série deve ser lançada em 2023

Morre Roberto Macedo, dublador de Snape e Dr. Octopus, aos 84 anos

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui