"It: A Coisa" receberá série derivada na HBO Max

A produção, atualmente chamada de "Welcome to Derry", pretende expandir a história do palhaço Pennywise e seu universo

As adaptações do livro “It: A Coisa”, do escritor Stephen King, receberão mais uma produção para complementar o universo do Clube dos Perdedores e de Pennywise, o Palhaço, na série “Welcome to Derry”, encomendada pelo streaming HBO Max.

O diretor Andy Muschietti, responsável pelas duas últimas produções da obra de terror, em 2017 e 2019, voltará na direção de alguns episódios. Sua irmã, Barbara Muschietti, e o roteirista Michael Fuchs também estarão envolvidos na série.

Os detalhes sobre o conteúdo ainda são escassos, mas o portal The Hollywood Reporter confirma a elaboração de uma prequela dos longa-metragens de Muschietti (“It - A Coisa” e “It - Capítulo Dois”), expandindo a visão dos filmes. O primeiro episódio terá Fuchs no roteiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Stephen King, autor da publicação de 1986, revelou estar “animado que a história de Derry, a cidade mais assombrada do Maine, continue” e completa com uma referência à Pennywise: “balões vermelhos por toda parte!”.

Do sobrenatural ao trash: cineastas indicam obras de terror; CONFIRA

It - A Coisa: conheça a história

O enredo do norte-americano Stephen King - conhecido por “Carrie, a Estranha”, sua obra de estreia - revela uma cidade fictícia chamada Derry, situada no estado do Maine. Entre os seus moradores, um grupo de crianças enfrenta uma força maligna que pode tomar a forma de palhaço.

O filme “It - A Coisa”, em 2017, recebeu porcentagem de 86% no Rotten Tomatoes, faturando 327,5 milhões de dólares nos Estados Unidos. Anteriormente, os personagens de King foram adaptados em uma minissérie de duas partes na década de 1990.

Assista ao trailer de "It - A Coisa" direto no YouTube