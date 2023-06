Mercado da Parangaba: festa de São João marca abertura aos sábados e reforço na segurança

Permissionários se alegram com a programação de festejos no Mercado da Parangaba durante o São João. Aos sábados, equipamento funcionará das 7 às 13 horas

O clima de São João se instaurou na manhã desta terça-feira, 20, no tradicional Mercado Público da Parangaba, na rua Caio Prado, em Fortaleza. Evento no local também serviu para anúncio de que, a partir do próximo dia 24 de junho, o espaço abrirá as portas aos sábados, das 7 às 13 horas. Na semana, o horário de funcionamento, antes das 7 às 14 horas, foi ampliado para até às 16 horas.



Nesta manhã, houve apresentação da Banda Integração Cidadã, da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), e da quadrilha do Programa Saúde, Bombeiros e Sociedade (PSBS), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE).

Participantes do projeto dos bombeiros, Aracélia Almeida, de 57 anos, e Marileuda Conceição de Oliveira, 52, confessam a paixão pelas programações que a corporação regularmente costuma promover.

“Há 15 anos que eu participo. Mas o projeto tem muitos anos, mais de 20 anos. É muito bom participar com essa turma maravilhosa. Além de tornar a vida mais saudável. Essa quadrilha é para todas as idades. Então, a gente fica feliz em participar desse projeto, e eles sempre estão renovando, realizando passeios pras senhoras estarem de bem com vida", explica Aracélia.

Josefa Joselina, a 'Jôsi', 69, comerciante do ramo alimentício, diz que o local “estava precisando mesmo de uma atenção”. “O nosso Mercado está bom e vai melhorar ainda mais. Estou satisfeitíssima. Agora, temos bandas tocando, temos comida, de tudo, até conserto de roupa”, conta.

“Há muito tempo a gente já tinha esse desejo. Não só de reabrir, mas de botar para funcionar. Porque tem muita gente que nem conhece o Mercado da Parangaba. Esse mercado funciona há quase 40 anos, tem pessoas que estão aqui há 30 ou 20 anos. Em 2015, houve uma reforma durante a gestão do Roberto Cláudio, que melhorou, mas a gente está precisando de mais aconchego, que as pessoas venham comemorar”, aponta a comerciante.



Segundo Natália Rios, secretária da Regional 4, o equipamento tem 33 boxes, ou seja, "33 famílias colocando comida nas mesas da sua casa por meio desse projeto”.

“Nosso objetivo maior, no São João, é promover a divulgação deste mercado, e, atendendo à demanda da população e dos permissionários, também estamos passando a funcionar aos sábados de manhã até o começo da tarde. Durante a semana, estamos ampliando um pouco o horário, até às 16 horas, antes funcionava até às 14 horas”, explica.



A secretária intitula como fundamental a integração do espaço para movimentar a economia de Fortaleza. “O mercado informal cresce a cada dia, e Fortaleza tem dado muitas oportunidades para as pessoas que não dispõem de um emprego formal. A Regional é responsável por emitir os termos de permissão de uso do espaço público, e temos uma equipe de ordenamento para que as pessoas possam comercializar aquilo que seus talentos ofertam, seja comida, seja um artesanato etc.”



Reforço na segurança do Mercado da Parangaba



Um reclamação dos permissionários do Mercado da Parangaba era a falta de segurança. Segundo Natália Rios, secretária da Regional 4, atualmente apenas uma pessoa é responsável pela segurança, mas haverá reforço com a ampliação de horários. “Serão duas pessoas aqui, contratadas pela Prefeitura, para fazer a segurança do local”, disse ao O POVO.