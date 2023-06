Show arrecada doações para tratamento do compositor Chico Pio

Um time de músicos se reúne para prestar homenagens e realizar campanha solidária para importante nome da cena musical cearense e brasileira. Essas são algumas características do show “Inoxidável: Um Tributo A Chico Pio”, a ser promovido no restaurante Cantinho do Frango, em Fortaleza, nesta quinta-feira, 22, a partir das 19 horas.

No palco, mais de 20 convidados, entre eles Rodger Rogério, Mona Gadelha, Marcelo Renegado e Isaac Cândido, interpretam canções como “Solitudine”, “Aquarela Japonesa”, “Sorvete” e “Forrobodó” para angariar doações para ajudar no tratamento de saúde do piauiense radicado no Ceará, Chico Pio.

Na ocasião, o couvert (R$ 20) será revertido integralmente para auxiliar no pagamento de custos hospitalares de Chico Pio, internado devido a problemas no fígado. É possível também fazer doações por pix, por meio da chave (85) 99945-7295. A chave está no nome de Maria Beatriz Napoleão Sanford, irmã do compositor.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O músico tem parcerias com artistas como Fausto Nilo, Fagner, Belchior e já teve a canção “Forrobodó” gravada por Zé Ramalho. Ele também foi relevante no movimento musical Massafeira Livre, ocorrido entre 1978 e 1980 no Ceará e contemplando manifestações artísticas como cinema, literatura e artes plásticas.

Em tratamento contra câncer, adolescente expõe desenhos na Unifor; LEIA TAMBÉM



Tributo a Chico Pio: o surgimento do show

O show foi idealizado pelo cantor e compositor Humberto Pinho, pelo guitarrista Mimi Rocha e por Caio Napoleão, à frente do restaurante Cantinho do Frango. A decisão foi tomada após saberem que Chico Pio estava internado em uma unidade de saúde e necessitava de suporte financeiro para o seu tratamento.

Devido à urgência de realizar uma ação solidária, a seleção de artistas, segundo Pinho, foi feita com rapidez e a partir de nomes que tinham proximidade artística e de amizade com Chico Pio.

“Quero pedir a compreensão de quem não está na lista (de músicos), mas como essa arte tinha que ser feita ainda no domingo à noite para divulgação já na segunda, muita gente ainda ficou de fora por conta de Chico ser tão querido em nossa cena”, exclamou.

Ele também declara: “Eu tenho uma admiração muito grande pela sua musicalidade, sua composição, sua levada inconfundível de violão e seu canhão vocal. Nossa relação é de muito carinho, amizade e alegria. Nos encontramos com frequência e sempre que surge um violãozinho tiramos aquele som, já participamos de vários shows juntos, coletâneas e fui convidado por ele para gravar ‘Aquarela Japonesa’, uma parceria dele e Fausto Nilo no seu álbum solo ‘Beira do Mundo’.”.

Quem também ressalta a relação de amizade com o músico é o guitarrista e produtor Mimi Rocha. Ele fala sobre o encontro musical entre os dois: “Eu não era nem músico ainda e já ia ver o Chico Pio tocando, sempre achei uma figura interessante, com pegada meio roqueira, irreverente. Ele me convidou para uma gravação no Rio de Janeiro nos anos 1980 e a fizemos ao vivo em um estúdio improvisado. De lá para cá, produzi muita coisa do Chico”.

Com cearense, Itaú Cultural disponibiliza filmes de três festivais; VEJA MAIS

Recentemente, em abril, ele fez a direção musical de um show no teatro do Cuca Pici para celebrar os 70 anos de idade do piauiense. A apresentação reuniu nomes como Mona Gadelha, Lúcio Ricardo e Roberto Viana, em mais uma forma de homenagear o artista que, como aponta Mimi, precisa ter seu legado celebrado diversas vezes.

“Chico Pio é um compositor 'sui gêneris', porque ele é um cara que trafega em vários estilos, desde a música pop, a música country, o forró, o baião e até o hip hop. Ele compõe em todos os estilos. Outro aspecto é a generosidade dele em ter vários parceiros”, define Rocha. Ao visitá-lo recentemente, o guitarrista afirmou que Pio estava “animado” para retornar às atividades.

Celebrar a trajetória de Chico Pio

Uma das artistas presentes na celebração de aniversário de Chico Pio, a cantora, compositora, produtora e jornalista Mona Gadelha volta a homenagear o piauiense no show desta quinta-feira, 22.

Ela recebeu o convite “com muita honra” e enfatiza como é “urgente celebrar a memória e a trajetória da artistas de enorme relevância para a construção da identidade musical cearense”, sendo Chico um deles.

“Conheci o Chico nos anos 1970 e depois estávamos juntos na Massafeira. Como eu era mais do rock e do blues, e Chico da canção, da MPB, nossa amizade se consolidou mais depois de minha ida para São Paulo. A gente fez uma parceria recente, que me deixou muito feliz”, recorda.

Mona Gadelha também pontua: “Chico Pio é um compositor extraordinário cuja obra se descobre com alegria e espanto - espanto porque precisa alcançar mais pessoas, além de nós, cearenses. (Ele precisa) Ser mais gravado - aliás, ele e muitos outros nomes dessa geração incrível. Sua importância está relacionada a sua obra, lindas canções e muitas parcerias”.

Show gratuito no Anfiteatro reúne diversos artistas no sábado, 24; CONFIRA

Para Humberto Pinho, Pio merece todas as homenagens possíveis diante da contribuição de sua música para o Estado. “Chico, pelo legado dele para a música do Ceará nesses anos todo, merece muito mais. E uma reflexão que devemos fazer para uma futura ação de reconhecimento de todos os artistas de nosso Estado que quase sempre não tem a devida atenção”, pontua.



Inoxidável: Um Tributo a Chico Pio

Quando : quinta-feira, 22, às 19 horas

: quinta-feira, 22, às 19 horas Onde : Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota)

: Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota) Quanto: R$ 20 (couvert); doações via Pix para a chave (85) 99945-7295 (Maria Beatriz Napoleão Sanford)

Artistas confirmados no show

Banda : Mimi Rocha, Herlon Robson, Renata Campos, Hoto Jr, Nelio Costa e Zé Antônio



: Mimi Rocha, Herlon Robson, Renata Campos, Hoto Jr, Nelio Costa e Zé Antônio Alan Morais

Amaro Penna

Assis Ximenes

Ciribah Soares

Dunga Odakan

Edmar Gonçalves

Humberto Pinho

Lúcio Ricardo

Marcelo Renegado

Mimi Rocha

Moacir Bedê

Mona Gadelha

Naira Costa

Roberto Paiva

Roberto Viana

Rodger Rogério

Romeu Duarte

Vitoriano

Wagner Castro

Zezé Aragão



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui