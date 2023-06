Cearense lança livro infantojuvenil em livraria de Fortaleza

A escritora cearense, radicada em Brasília, Suely Pinho retorna ao Ceará para o lançamento do livro infantojuvenil "Turma da Mel em Alto Paraíso"

No próximo dia 4 de junho, a autora cearense Ana Suely Pinho lança o livro infantojuvenil "A Turma da Mel em Alto Paraíso", em Fortaleza. O lançamento acontece na Livraria Leitura do Shopping Del Paseo, no bairro Aldeota.

Quinto livro da escritora, nesta obra Suely abraça temáticas relacionadas à infância. Na publicação, a escritora coloca referências para ela fundamentais: sua neta. Tudo escrito com muita delicadeza e poesia.

Em 2013, Suely já havia trazido a neta para um de seus livros "O Mundo de Mel". As ilustrações da obra foram assinadas pelo artista cearense Cival Einstein.

Na nova obra, a autora resgata alguns dos elementos já presentes no livro lançado em 2013, como a conexão com a natureza e consciência sobre a preservação ambiental. O lúdico das brincadeiras e da imaginação também está presente.

Lançamento do livro "A Turma da Mel em Alto Paraíso"



Quando: terça-feira, 4 de julho, a partir das 18 horas



terça-feira, 4 de julho, a partir das 18 horas Onde: Livraria Leitura - Shopping Del Paseo (avenida Santos Dumont, 3131 - Aldeota)



Livraria Leitura Shopping Del Paseo (avenida Santos Dumont, 3131 - Aldeota) Gratuito



