Morre Luiz Schiavon: 10 sucessos do compositor e tecladista do RPM

Um dos principais nomes do pop rock brasileiro, Luiz Schiavon faleceu na manhã desta quinta-feira, 16, após complicações de uma cirurgia. Com 64 anos de idade, o compositor e tecladista foi um dos fundadores da banda RPM, juntamente com Paulo Ricardo.

A banda teve influências do rock progressivo e do new wave, marcando a década de 1980 com canções que utilizavam sintetizadores. Entre diversos sucessos da época, algumas músicas marcaram gerações e até hoje são lembradas pelo público de diversas idades.

Relembre 10 principais músicas de Luiz Schiavon:

1. Olhar 43 (1985)

2. Radio Pirata (1985)

3. Revoluções por Minuto (1985)

4. Sob a Luz Do Sol (1985)

5. London, London (1986)

6. Alvorada Voraz (1986)

7. Fatal (2002)

8. Onde está o meu amor? (2002)

9. Vida real (2002)

10. Estação do Inferno (1985)



