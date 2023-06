Fundador do RPM, tecladista Luiz Schiavon morre aos 64 anos

O tecladista Luiz Schiavon, um dos fundadores da banda de rock RPM, morreu nesta quinta-feira, 15, aos 64 anos, após complicações de uma cirurgia. O comunicado da morte do artista foi compartilhado pela família nas redes sociais e informa que o instrumentista tinha uma doença autoimune há quatro anos. A nota diz, ainda, que a "cerimônia de despedida" será reservada a amigos e familiares.

"Luiz era, na sua figura pública, maestro, compositor, fundador e tecladista do RPM, mas acima de tudo isso, um bom filho, sobrinho, marido, pai e amigo", afirma o texto. "Esperamos que lembrem-se dele com a maestria e a energia da sua música, um legado que ele nos deixou de presente e que continuará vivo em nossos corações", segue a nota.

Nascido em São Paulo em 5 de outubro de 1968, Schiavon fundou em 1983 a banda de rock RPM, em uma parceria com o amigo Paulo Ricardo. Com influências fortes do rock progressivo e do new wave, o músico ficou conhecido pelo uso de sintetizadores, que marcaram a sonoridade da banda.

A partir do fim dos anos 1990, o músico desenvolveu trilhas sonoras de novelas da TV Globo, trabalhando em tramas como "O Rei do Gado" (1996), "Terra Nostra" (1999) e "Esperança" (2002). Na emissora, o artista ainda dirigiu, nos anos 2000, a banda do programa "Domingão do Faustão".

Além do trabalho com o RPM, que teve pausas e retomadas ao longo das décadas, Schiavon também se envolveu com outros projetos musicais, como as bandas S e LS&D.

